Трешку с собственной барной стойкой продают в Барнауле за 12,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 120 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.
В квартире сделана и узаконена уникальная перепланировка: две отдельных комнаты и огромный зал, объединенный с кухней.
Также внутри есть два сан.узла, две больших утепленных лоджии.
При этом в квартире сделан хороший ремонт.
"По желанию покупателя остается вся мебель и техника", — отметил продавец.
Территория двора — закрытая, также есть консьерж.
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