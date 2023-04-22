23 апреля
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Недвижимость

Трешку с дизайнерским ремонтом за 19,8 млн рублей продают в центре Барнаула

Трехкомнатную квартиру продают в центре Барнаула за 19,8 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

Трешку с дизайнерским ремонтом за 19,8 млн рублей продают в центре Барнаула .
Трешку с дизайнерским ремонтом за 19,8 млн рублей продают в центре Барнаула .
"Циан"

Квартира располагается по адресу ул. Пролетарская, 165, на 24 этаже.

Площадь пентхауса составляет 92 кв. м. Во всех комнатах есть витражное остекление и панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на город.

В квартре два санузла, совмещенная с гостиной кухня и две просторные спальни. Дом гармонично вписывается в давно обжитый микрорайон со своей инфраструктурой.

Рядом находится ТРК «Сити-центр», а в соседних кварталах есть детские сады, школы, городская поликлиника, частные медицинские центры и магазины.

Ранее мы показывали, что за изящную двушку на видовом этаже за 6,5 млн рублей в центре города.

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