22 апреля
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Недвижимость

В центре Барнаула продают изящную двушку на видовом этаже за 6,5 млн рублей

Изящную двухкомнатную квартиру на видовом этаже продают за 6,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарской улице, 151. Объявление размещено на «Авито».

В центре Барнаула продают изящную двушку на видовом этаже за 6,5 млн рублей
В центре Барнаула продают изящную двушку на видовом этаже за 6,5 млн рублей
Авито

Площадь двушки составляет 40 кв. м. Цена «жилого квадрата» — 162,5 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 16 этаже в ЖК «Ютссон» в Сити-квартале. Он выполнен в традициях скандинавской архитектуры. С 16-го этажа открывается волшебный вид на центр города.

Владельцы сделали качественный дорогой ремонт. Полы в квартире выложили SРС-плиткой, устойчивой к влаге и перепадам температур. Потолки — натяжные.

Кухонный фартук выполнили из керамогранита. Дополнительно обустроили барную стойку.

Комнаты сделали в светлых тонах в сочетании с темно-синими панелями.

В шаговой доступности от дома детский сад № 239 и № 33 и гимназия № 22. Также рядом находятся торговый центр «Сити-Центр», множество продуктовый магазинов, кафе и ресторанов.

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