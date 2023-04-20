Дерево, кирпич и ничего лишнего. В Барнауле продают стильную двушку-лофт

Двухкомнатную квартиру в стиле лофт продают за 5,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Никитина, 107. Объявление размещено на «Авито».

Площадь лофт-двушки составляет 39,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь почти 147 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом из 14 этажей в ЖК Plaza. Дом монолитно-кирпичный, в подъезде работает один пассажирский лифт.

В квартире выполнили дизайнерский ремонт в стиле лофт. Для него характерно использование дерева, кирпича, металла и стекла. Все эти материалы применены в отделке комнат.

Стены комнат украшены деревянными панелями, кирпичной кладкой, интерьер выполнен из металла и светлого дерева. Также квартиру украшает множество зелени.

В квартире есть спальная комната, гостиная, совмещенная с небольшой кухней, и ванная комната с душевой и санузлом. Из окна открывается красивый вид на центр города.

Всю мебель и технику оставляют будущим владельцам.

В шаговой доступности от дома расположены вузы, достопримечательности города, продуктовые магазины, кафе и торговые центры.