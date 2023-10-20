21 октября
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Недвижимость

Спортзал с нединамичным фасадом и ретро-витражами построят в центре Барнаула

Архитектор Владимир Золотов представил на градостроительном совете проект спортивного зала. Объект на ул. Димитрова, 152 планирует построить «Алтай Лада Плюс».

Проект спортивного зала на ул. Димитрова, 152.
Проект спортивного зала на ул. Димитрова, 152.
Мастерская Золотова

Новый спортзал будет находится у пер. Революционного, за пер. Ядринцева на месте снесенных аварийных двухэтажек.

Территория примыкает к участку на ул. Димитрова, 150, где «СтройГАЗ» планировал строить многоквартирную свечку, но остановился на уровне первого этажа. Земля перешла к компании «Т-Строй», однако проект все еще заморожен.

«Было предложение объединить две площадки, сделать единый комплекс. Но оно так и осталось предложением. Работаем сейчас в рамках конкретной задачи», - отметил Владимир Золотов.

Участок на ул. Димитрова, 152 свободна от построек, некоторые барнаульцы используют его сейчас как парковку.

Главная особенность площадки – перепад рельефа в три метра.

Прямоугольное здание будет двухэтажным. Второй уровень «нависнет» над углубленным первым. Вход в здание станет угловым – на стыке пер. Революционного и ул. Димитрова.

Внутри комплекса будет большой двусветный тренировочный зал, раздевалки, туалеты, административные и хозяйственные помещения. Часть второго этажа займут дополнительные залы для разминок.

Проект спортивного зала на ул. Димитрова, 152.
Проект спортивного зала на ул. Димитрова, 152.
Мастерская Золотова

Центральный фасад украсят панорамным остеклением. Стены выполнят в белых и графитовых цветах. Установят архитектурную подсветку.

«Разрезка витражей, как в СССР, когда мы из уголков варили. Выберите другую, как у дореволюционного здания», - посоветовал архитектор Сергей Шадрин.

Архитектор Сергей Боженко заметил, что совет в последнее время стал занижать требования к выразительности будущих зданий.

«По-моему, этот фасад утилитарен до невозможности. Все эти черные стены, невнятные подпорные стенки, главный вход, отделенный от места парковки, - сказал Боженко. - От такого известного архитектора мы вправе требовать большего. Более динамичного, пластичного решения для спортивного объекта».

Путем голосования проект поддержали.

2,5 тыс. кв. м – площадь участка;
1,1 тыс. кв. м – площадь застройки;
1,4 тыс. кв. м – общая площадь здания.

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