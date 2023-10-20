Спортзал с нединамичным фасадом и ретро-витражами построят в центре Барнаула

Архитектор Владимир Золотов представил на градостроительном совете проект спортивного зала. Объект на ул. Димитрова, 152 планирует построить «Алтай Лада Плюс».

Новый спортзал будет находится у пер. Революционного, за пер. Ядринцева на месте снесенных аварийных двухэтажек.

Территория примыкает к участку на ул. Димитрова, 150, где «СтройГАЗ» планировал строить многоквартирную свечку, но остановился на уровне первого этажа. Земля перешла к компании «Т-Строй», однако проект все еще заморожен.

«Было предложение объединить две площадки, сделать единый комплекс. Но оно так и осталось предложением. Работаем сейчас в рамках конкретной задачи», - отметил Владимир Золотов.

Участок на ул. Димитрова, 152 свободна от построек, некоторые барнаульцы используют его сейчас как парковку.

Главная особенность площадки – перепад рельефа в три метра.

Прямоугольное здание будет двухэтажным. Второй уровень «нависнет» над углубленным первым. Вход в здание станет угловым – на стыке пер. Революционного и ул. Димитрова.

Внутри комплекса будет большой двусветный тренировочный зал, раздевалки, туалеты, административные и хозяйственные помещения. Часть второго этажа займут дополнительные залы для разминок.

Проект спортивного зала на ул. Димитрова, 152. Мастерская Золотова

Центральный фасад украсят панорамным остеклением. Стены выполнят в белых и графитовых цветах. Установят архитектурную подсветку.

«Разрезка витражей, как в СССР, когда мы из уголков варили. Выберите другую, как у дореволюционного здания», - посоветовал архитектор Сергей Шадрин.

Архитектор Сергей Боженко заметил, что совет в последнее время стал занижать требования к выразительности будущих зданий.

«По-моему, этот фасад утилитарен до невозможности. Все эти черные стены, невнятные подпорные стенки, главный вход, отделенный от места парковки, - сказал Боженко. - От такого известного архитектора мы вправе требовать большего. Более динамичного, пластичного решения для спортивного объекта».

Путем голосования проект поддержали.