Проект мощного дома-крепости у Изумрудного парка не выстоял перед напором градсовета Барнаула

Бюро «Салют», уже прославленное эффектными защитами , представило на заседании градсовета новый проект – на этот раз девятиэтажки на ул. Сизова, 20. Но хитроостекленные балконы, стильный фасад и другие находки не смогли обаять экспертов. Что им пришлось не по душе – расскажем в материале altapress.ru.

Строгий облик

Жилое здание под названием «Меланж» застройщик «Мой дом» планирует разместить напротив противотуберкулезного диспансера. Рядом – Изумрудный парк и две автобусные остановки.

Для почти квадратного участка архитекторы спроектировали П-образное здание, «ножки» которого строго смотрят на юг, внутрь квартала. В то же время двор приподнимут на треть этажа. Эти приемы, как считает архитектор бюро Ермек Кулмухамедов, позволяют эффективно зонировать пространство, не прибегая к «озабориванию».

Также специалист отметил, что такое расположение здания позволяет хорошо инсолировать (облучать прямым солнечным светом. – Прим. Ред.) квартиры и двор и не затенять соседние дома.

Застройщик намерен построить дом в девять этажей.

«По своему масштабу он лежит в середине между четырехэтажной застройкой на Комсомольском проспекте и 17-этажной высоткой на Сизова», - обосновывает гармоничность решения Кулмухамедов.

Фасад выполнят из кирпича. Тон – нейтрально-бежевый. Регулярная решетка окон придает дому подчеркнуто-строгий вид. Два верхних этажа отодвигаются от края.

0,6 гектаров – размер участка;

2,4 тыс. кв. м – площадь застройки.

Неожиданные планировки

Линия первого этажа, выходящая на ул. Сизова, будет заполнена коммерческими помещениями. Секции, прилегающие к проездам, займут просторные квартиры. В некоторых, судя по планировке, помимо спален и кухонь-гостиных предусматривают три санузла, комнату-прачечную и кладовую.

Фрагмент планировки квартир на первом этаже многоквартирного дома на ул. Сизова, 20. Бюро "Салют"

Для каждой квартиры на первом этаже полагается отдельный вход со стороны проездов. Отделять помещение от улицы будет маленький вестибюль.

Типовые этажи разделили на пять секций. В них уже квартиры поменьше – преобладают евродвушки и евротрешки. Всего в доме будет 238 квартир. Их средняя площадь – 57,2 кв. м.

Архитекторы предлагают использовать для балконов систему безрамного остекления, популярную в Финляндии и Турции.

«Это складывающиеся «в книжку» створки, которые полностью можно убрать на лето. А на зиму или в непогоду полностью закрыть ими балкон, - объясняет Ермек Кулмухамедов. – У нашей целевой аудитории нет паттернов поведения к накапливанию. У нее балконы – это просто летнее помещение, их не захламляют».

В подземном этаже – кладовые помещения и парковка на 59 машин.

Проект многоквартирного дома на ул. Сизова, 20. Бюро "Салют"

Поспешили

Парковочные места и стали одним из самых острых вопросов обсуждения, длившегося более 40 минут.

По расчетам архитекторов, на 238 квартир требуется 261 место для хранения машин. Как требуют нормативы, бюро обеспечило 25% от расчетного количества непосредственно на участке – всего 91 место. Однако докладчик не предложил варианты, где жильцы могут хранить остальные автомобили.

«Многие застройщики свои решения объясняют, предоставляя проект планировки квартала. С ним часть вопросов по парковкам, плотности населения и озеленению может быть снята, - подсказал председатель градостроительного совета Андрей Федоров. – Сказать, что машины где-то по Сизова расползутся – не очень убедительно».

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил подумать о строительстве многоуровневой подземной парковки. Член градсовета Сергей Боженко – о снижении этажности здания.

Тем более, что сейчас у территории есть ограничение – здесь не могут строить объект выше 24 метров. Застройщик проходит общественные обсуждения, эта процедура может позволить ему возвести задуманное девятиэтажное здание. Пока он не получил «добро» - рано представлять подобный проект, замечают некоторые эксперты.

Проект многоквартирного дома на ул. Сизова, 20. Бюро "Салют"

Разговор на разных языках

Эксперты также запутались в приведенных технико-экономических показателях, где новосибирские архитекторы использовали непривычные термины и расчеты. Из-за этого было непросто оценить насколько проект соответствует местным нормативам.

Виктор Четошников считает, что квартиры, которые выходят на северную сторону недостаточно инсолированы.

Члены градостроительного совета пытались понять, как будут обслуживаться магазины на ул. Сизова. Архитектор отметил, что в утренние часы автомобиль сможет заехать на шестиметровый тротуар и спокойно выгружать товары, не мешая пешеходам.

И, наконец, не всех устроила стилистика здания.

Архитектор Александр Деринг посоветовал усилить цветом фасад, чтобы подчеркнуть последние сдвинутые этажи. «Визуально дом сразу бы выиграл. А пока большой крепостью выглядит», - сказал он.

Проект многоквартирного дома на ул. Сизова, 20. Бюро "Салют"

«Внедряясь в сложившуюся застройку нужно думать о том, как соответствовать ей. Фасад – совершенно равнодушная текстура, малоинтересная, - отметил Сергей Боженко. – Нужно подумать о пластике и колористическом решении».

«Мы – молодое бюро и стараемся внедрять более современную архитектуру, - сказал Ермек Кулмухамедов. - Используем классическую пропорциональность, решетку окон регулярную, заглубляем их в ниши. Но декор не применяем – не наш стиль».

Проект отправили на доработку. Его рассмотрят в следующий раз при условии, что застройщик все-таки получит разрешение строить здание выше 24-х метров. Иначе придется представлять проект, который будет соответствовать текущим условиям.

Кроме того, проектировщикам порекомендовали привести «понятные» технико-экономические показатели и вернуться к привычной терминологии и расчетам. А также пересмотреть генплан проекта – размещение парковок, зон разгрузки товаров, озеленения, детских площадок и т.д.