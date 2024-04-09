Новые районы без новых жителей. Строительная отрасль заметила внутреннюю миграцию, а не рост населения в Барнауле

Обсуждая проблемы развития территорий министр строительства Алтайского края Иван Гилев заметил: в Барнауле не растет численность населения и, соответственно, дополнительных средств от налогов на обеспечение новостроек социальной инфраструктурой не возникает. Для кого их вообще строят, за счет чего хотят решать проблему, и кто этому методу не слишком рад, altapress.ru узнал на встрече в «Сибирской Медиагруппе».

И снова – не Москва

Иван Гилев предположил: в городе, где численность населения не растет, происходит внутренняя миграция из старой части в новую.

В надежде улучшить жилищные условия люди перебираются в новостройки. Однако позже сталкиваются, например, с нехваткой мест в школах и детских садах.

Казалось бы, выход – новая программа комплексного развития территории (КРТ). Она предполагает, что застройщик должен обеспечить свои объекты социальной и инженерной инфраструктурой.

Однако за удовольствие нужно заплатить. Каждый такой объект позже будет закладываться в конечную стоимость квартир ответственного застройщика – что повлияет на покупательскую способность.

«Очевидно, что проект писался под московские спрос и цены. Как это организовать в существующей парадигме цен, спроса и предложения в Барнауле – вопрос. Уж не говорю про Бийск или Новоалтайск», - отметил Гилев.

Иван Гилев. Анна Зайкова

Тем временем институт «Дом.рф» планирует продать на аукционах 900 га земли между Солнечной поляной и аэропортом, почти половина из них предназначены для многоквартирных кварталов. А еще 500 га разыграют под индивидуальную застройку во Власихе.

И все они нуждаются в инженерных коммуникациях и социальных учреждениях.

Четкий план и разделение обязанностей

Глава Союза строителей Александр Мишустин настаивает на том, чтобы перенять опыт других регионов и четко разделить обязанности между застройщиками и властью. Пока это не привело к беде.

«Позицию «Дом.рф» мы услышали: «Ничего не знаем, наше дело подготовить и расторговать, а как хотите…». Мы получим очередную проблему для города и края. 1 тыс. га – это почти Новоалтайск, - сказал он. – Наши застройщики, наверное, и за такой землей пойдут от безысходности, а потом столкнутся с проблемами коммуникации. Не поведут с ТЭЦ-3 трубу на один квартал!».

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Ранее Союз строителей предлагал создать государственную структуру, которая сама бы перед аукционом готовила огромные «голые» участки под строительство, обеспечивая их инженерной инфраструктурой.

Слишком много школ

Также Александр Мишустин выступает за создание рабочих мест в новых районах и вторых центров, чтобы перераспределить транспортные потоки, уменьшить маятниковую миграцию. В частности, есть мысль перенести из административного центра вузы.

Как отметил член совета Общественной палаты Алтайского края Игорь Волдачинский, люди увольняются с работы в центре и ищут ее в спальных районах. «Потому что невозможно ездить туда-сюда 1,5 часа в день», - сказал он.

Руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов согласился с наблюдениями Ивана Гилева: численно Барнаул не растет. В связи с этим он посетовал на градостроительные нормы, которые требуют, чтобы жилой дом находился от школы в радиусе 500 метров.

Юрий Гатилов. Фото: Дмитрий Лямзин.

«Настроили порядка 10 школ. Куда? Если еще пять построим, первые начнут закрываться, - сказал застройщик. – Откуда эта норма взялась, какой идиот ее придумал? Все для людей, во имя слезинки ребенка. Ну никак эту норму не соблюсти!»

Архитектор Алексей Квасов подтвердил: нормы для людей, поэтому и работают хорошо. «Радиусы доступности – залог безопасности детей, которые могут спокойно, не пересекая дорог, дойти до школы», - закрыл тему он.

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