«Неуместный» ресторан с видом на новый парк построят в Барнауле

Здание ресторана появится на ул. Малахова, 132а, на самом краю оврага, относящегося к будущему парку за Европой в Барнауле. Однако не всем экспертам градостроительного совета, где его представили, понравилось расположение.

Ресторан построят между заправкой и сервисным автоцентром. Как объяснил автор проекта Владимир Золотов, узкую, вытянутую форму здания оправдывает сильный перепад рельефа на части территории и пучок коммуникаций, питающий 2000-й микрорайон.

Первый этаж займут вестибюль с гардеробом, санузел, кухня и зона загрузки. Следующий уровень – зал на 48 мест со вторым светом. На кровле расположат площадку с техническими помещениями: систем кондиционирования, вентиляции и других.

Второй этаж сформирует двухметровый навес, под которым летом будут устраивать уличное кафе. Вход в само здание организуют со стороны заправки, с севера.

Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова

Объект планируют сделать бело-серым, с отделкой композитными материалами. Хотя заказчику больше нравится другой вариант в жизнерадостном желтом цвете. Вечером здание будет украшать подсветка.

Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова

Архитектор Александр Деринг порекомендовал не экономить на заднем фасаде и сделать таким же нарядным, как парадный, ведь на него будут смотреть посетители парка.

В целом архитектурное решение проекта признали удачным. Внимание больше привлекло техническое исполнение.

Например, член градостроительного совета Сергей Боженко считает, что укреплять стенку оврага нужно чем-то более серьезным, чем георешеткой. В пример он привел откос железной дороги и Нагорного парка, где решетка недостаточно хорошо работает.

Виктор Четошников, главный архитектор Алтайского края, посчитал размещение ресторана на показанном участке неуместным. Потому что здание может затруднить развитие парка.

Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова

По его мнению, участок мог стать транспортным карманом, здесь можно было бы организовать один из немногих входов в парк. Также архитектор указал на то, что рядом расположен «транспортно напряженный» спортивный центр.

«Но это не возражение, поскольку участок сформирован. Поезд ушел», - заключил Виктор Четошников.

Проект согласовали, порекомендовав поработать над откосом оврага и изменить вид дворового фасада.

12,3 тыс. кв. м – площадь участка; 1 тыс. кв. м. – площадь здания; 48 – количество посадочных мест в зале.

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