Напрудили. Дачи со сказочными микро-водоемами продают в Барнауле

Altapress.ru подготовил подборку дач с Avito, владельцы которых устроили на участках маленькие садовые пруды: с цветочками, лягушками и фонтанчиками.

С фонтанчиками

На участке в шесть соток в СНТ «Дружба» расположены как минимум два садовых прудика, заботливо облагороженных камнями, изящными лебедями, цветами, крошечными кувшинчиками и фонтанчиками.

А территорию вокруг захватили сказочные керамические зайцы, белочки и птицы, с которыми соседствует рыжий кот.

Кроме всего этого, на участке есть дачный дом в 30 кв. м., теплица, плодовые деревья, кустарники, бетонированные дорожки.

Рядом остановка общественного транспорта.

Цена: 2,5 млн рублей.

С заготовкой под пруд

В СНТ «Обь-3» на берегу Середчихи продают дачу на участке в пять соток.

Во дворе в землю врыта емкость, которую при желании можно задекорировать под пруд. Или продолжать использовать как детский бассейн.

Дача в СНТ «Обь-3». Avito Дача в СНТ «Обь-3». Avito Дача в СНТ «Обь-3». Avito Дача в СНТ «Обь-3». Avito

На реке есть свой пирс и выход к нему. «Хочешь летом купайся, рыбачь летом и зимой — в общем хороший отдых», - пишут владельцы.

С домом в 120 кв. м совместили баню. Холодная вода есть с мая по октябрь.

На участке растут смородина, крыжовник, клубника, жимолость, миндаль, фундук а также вишни, яблони, груши.

Отопления нет, но, как отмечают продавцы, в холодное время хватает электрических обогревателей и бани.

Цена: 3,5 млн рублей.

С прудом-каплей

На территории дачи в СНТ «Обь-1» стоит крошечный пруд с внушительной горкой из плоских камней и зеленым пушистым растением.

Дача в СНТ «Обь-1». Avito Дача в СНТ «Обь-1». Avito Дача в СНТ «Обь-1». Avito Дача в СНТ «Обь-1». Avito Дача в СНТ «Обь-1». Avito

Участок в четыре сотки ухоженный — с газоном, огородом и плодоносящим садом. В окружении всего этого — двухэтажный дом из бруса, площадью 50 кв. м, баня, туалет и хозблок.

В пешей доступности — протока Оби.

Цена: 900 тыс. рублей.

С лягушкой-квакушкой

На даче в СНТ «Энергетик» владельцы устроили пруд в стиле «райский сад»: его красиво обрамляют эффектные зеленые растения, камни и лампы. Тут же «отдыхает» веселая губастая лягушка в розовом костюме, улыбчивый гном и уточка.

Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito Дача в СНТ «Энергетик». Avito

На участке в 5,7 соток стоит небольшой дом с прихожей, комнатой, беседка, баня, хозблок, туалет, летний душ и костровище.

Любителям покопаться в земле понравится небольшая территория, где можно устроить грядки. Из посадок уже есть черная смородина, крыжовник, малина и клубника.

Продавцы отметили, что оставят в доме все: от чайника до газонокосилки.

Цена: 1,5 млн рублей.

Бонус

Дача не с маленьким декоративным прудом, а огромным искусственным прудищем в пяти минутах ходьбы от забора продают в СНТ «Луговое».

Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito

На самом участке в пять соток находится дом с мансардой, площадью 50 кв. м, а также ухоженный огород и жаркая баня.

Рядом магазин и автобусная остановка.

Цена: 1 млн рублей.