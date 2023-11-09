Шикарный коттедж со cпа-кoмплекc с бaccейном и xaммaмом продают в Барнауле за 70 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Тюменская, 11.

Монолитный коттедж с хаммамом продают в Барнауле за 70 млн рублей.

Коттедж

Пострoeн из монолитного железобeтонa. Oбщaя плoщадь 722,2 кв.м, плoщадь жилогo кoмплекcа — 370,9 кв.м. Высота потолков в доме 4,5 м. Внутренние перегородки — красный кирпич, цоколь, сливы на окнах и входная группа — гранит. Черновая отделка внутри. Во всех жилых помещениях и гараже — теплый пол.

Система теплых полов, водоснабжения и разводка электрики — медь.

Спа-комплекс находится в цоколе. Русская баня, хаммам, бассейн 4×10 м. Эксплуатируемая терраса типа «лужайка» на крыше комплекса.

Гаражи

Подземный гараж на пять мест и отдельный гараж для спецтехники (квадроциклы, лодки). Чистовая отделка. Автоматические ворота. Усиленный фундамент: можно возвести над гаражом еще два этажа. Соединен с жилой зоной коридором.

Территория

Земельный участок площадью 6448 кв.м., в собственности. Огорожен кирпичным забором высотой три метра. Многоярусная территория, есть разработанный дизайн-проект, предусматривающий прогулочные зоны, теннисный корт, искусственный пруд, фонтаны, беседку, газон, живая изгородь, деревья и кустарники на территории.

Своя котельная и трансформатор

Отдельно стоящая котельная с газовым котлом Viеssmаnn Vitорlех 200 мощностью 120 кВт. и с резервным электрическим котлом на случай аварии. Собственный трансформатор 380 В на 64 кВт.

Инфраструктура

Подъезд к коттеджу асфальтирован, находится в тихом месте, есть все коммуникации, газ. Расположение — на «горе», рядом «Авальман», 15 минут от центра на автомобиле.

Ранее сообщалось, королевская квартира для ценителей продается в Барнауле за 7,9 млн рублей.