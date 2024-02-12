Трехкомнатную уютную квартиру продают в Барнауле за 7,7 млн рублей. Она располагается по адресу: пр-т Ленина, 98.

Квартиру в тихом зеленом дворе продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

Общая площадь дома 56 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 137 тыс. рублей.

Трехкомнатная евротрешка располагается в кирпичном девятиэтажном доме на четвертом этаже.

У квартиры солнечная сторона — внутри всегда светло и уютно. При этом три окна выходят во двор, одно кухонное на пр-т Ленина. По утрам можно смотреть рассветы, а по вечерам — закаты.

Отличным дополнением является огромная лоджия почти на всю ширину квартиры.

«Ремонт делался с нуля — стены очищены до кирпича, проведена новая проводка и сантехническая разводка, пол залит стяжкой, сделаны новые межкомнатные перегородки, стены выровнены под маяки», — говорится в объявлении.

Планировка очень удачная: две изолированные комнаты и кухня-гостиная, в планировке эргономически рассчитан каждый сантиметр.

Также в квартире выполнен дизайнерский ремонт, в котором продумана каждая мелочь.

Главное, что двор тихий и зеленый. При этом всегда есть парковочное место.

Отличное месторасположение и транспортная развязка, остановка возле дома, в двух шагах ТЦ Пионер, рынок, недалеко школа и детские сады.

Ранее стало известно, что за огромный дом продают в Барнауле за 105 млн рублей.

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