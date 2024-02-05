Квартиру с небесным потолком продают в Барнауле за 6 млн рублей.

Общая площадь квартиры 72,7 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 82 тыс. рублей.
Kвартирa наxoдится нa кoмфopтном втором этaже кирпичного дома.
«Большая гоcтинaя c лeгкocтью размecтит ваших гоcтeй», — говорится в объявлении.
За счет того, что окна выходят на три стороны, в квартире всегда светло, уютно и есть возможность проветривания.
Первое, что цепляет взгляд — интересный ремонт. На потолке приятные облака, а на стене теплая пальма. С таким интерьером никогда не будет скучно.
Владелец отмечает, что в квартире зимой очень тепло, а летом прохладно.
Рядом находится парк «Изумрудный», новый спортивный комплекс с бассейном. От центра города 15 минут прогулочным шагом.
Ранее сообщалось, что квартиру с древнегреческими богами продают в Барнауле за 12 млн рублей.
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