5 февраля
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Недвижимость

Квартиру с небесным потолком продают в Барнауле за 6 млн рублей

Квартиру с небесным потолком и пальмами на стене продают в Барнауле за шесть млн рублей. Она располагается по адресу Комсомольский пр-т, 134.

Квартиру с небесным потолком продают в Барнауле за 6 млн рублей.
Квартиру с небесным потолком продают в Барнауле за 6 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь квартиры 72,7 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 82 тыс. рублей.

Kвартирa наxoдится нa кoмфopтном втором этaже кирпичного дома.

«Большая гоcтинaя c лeгкocтью размecтит ваших гоcтeй», — говорится в объявлении.

За счет того, что окна выходят на три стороны, в квартире всегда светло, уютно и есть возможность проветривания.

Первое, что цепляет взгляд — интересный ремонт. На потолке приятные облака, а на стене теплая пальма. С таким интерьером никогда не будет скучно.

Владелец отмечает, что в квартире зимой очень тепло, а летом прохладно.

Рядом находится парк «Изумрудный», новый спортивный комплекс с бассейном. От центра города 15 минут прогулочным шагом.

Ранее сообщалось, что квартиру с древнегреческими богами продают в Барнауле за 12 млн рублей.

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