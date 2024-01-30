Остановку роста цен на жилье ожидают в Центробанке

Однако прогноз касается центральной части России.

Цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны, пишет РИА Новости. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Набиуллина отмечала — за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года, напоминает ura.ru.

Ранее цена «квадрата» в новостройках Алтая обгоняет вторичку угрожающими темпами. Дело в том, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Алтайского края в декабре 2023 года оказалась на 31% выше, чем в категории «вторичное жилье».

Столько существенная разница - следствие широкого использования льготной ипотеки, считают в Центробанке, и это несет риски для заемщиков.

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