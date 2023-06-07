9 июня
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Недвижимость

Эксклюзивную двушку с видом на Обь продают за 7,4 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с видом на Обь продают за 7,4 млн рублей в Барнауле. У нее есть собственный вход с улицы. Квартира находится на Промышленной улице, 4.

Эксклюзивную двушку с видом на Обь продают за 7,4 млн рублей в Барнауле
Эксклюзивную двушку с видом на Обь продают за 7,4 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь двушки составляет 57 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 129,8 тыс. рублей.

Квартира находится на первом этаже из 17 в середине кирпичного дома 2020 года постройки. Здесь есть собственный вход с улицы. Владельцы отмечают, что аналогичные квартиры можно использовать для бизнеса в качестве коммерческих помещений.

В двушке сделан современный дизайнерский ремонт. Владельцы выровняли стены, сделали стяжку пола и выстелили его ламинатом, керамогранитом и кафелем. Потолок сделали натяжной, а также оформили панорамное остекленение.

Особое внимание уделили окнам. Их сделали с использованием мультифункционального стеклопакета. Благодаря ему, летом в квартире прохладно (стекло отражает тепловое излучение солнца до 61%). А зимой тепло, так как стекло сохраняет более 50% тепла из квартиры.

"Это значительно сокращает расходы на отопление", - отмечают продавцы.

Рядом с домом расположены школы, детские сады и вузы. В шаговой доступности находятся знаменитые места города - Нагорный парк, набережная Оби и пешеходная зона улицы Мало-Тобольская.

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