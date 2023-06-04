Квартиру в европейском стиле продают за 8,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в ней жил известный дизайнер. Квартира находится на Змеиногорском тракте, 104М/4.

Квартиру известного дизайнера продают за 8,5 млн в Барнауле

У квартиры свободная планировка, ее площадь составляет 60 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 141 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 13 этаже в монолитно-кирпичном доме 2011 года постройки. Владелец отмечает, что из окон открывается шикарный вид на сосновый бор.

По словам продавца, раньше в квартире жил известный дизайнер, однако не уточняет, какой именно. Тем не менее ремонт в квартире сделан по последним правилам стиля.

В квартире учтены законы эргономики. Упор сделан на европейский минималистичный стиль. В отделке комнат использовали интересные цветовые сочетания. Добавили много зеркал для расширения пространства и игры света.

Владельцы отмечают, что квартира подойдет для проживания паре.

Рядом с домом расположены продуктовые магазины, рестораны, кафе. До центра города 10 минут езды.