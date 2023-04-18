Автохранилище у святого места построят в Барнауле

Проект склада на ул. Матросова, 140 подготовил архитектор Владимир Золотов. Миниатюрное здание появится через перекресток от Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви. Неподалеку также находится медучреждение.
Склад построят в окружении частного сектора. «Соседи подписали письмо, что не будет замечаний, тем более, что формально все нормы выдержаны», — подчеркнул Золотов.
Здание унесли вглубь участка, подальше от красной линии. Это было необходимо, ведь рядом находится остановка общественного транспорта. От соседей территорию отгородят большим железным забором. Для безопасности с той же стороны стена здания будет противопожарной.
Большая часть склада будет одноэтажной, в башенке-надстройке появятся помещение для охраны и подсобное помещение.
Снаружи здание будет украшать облицовочный кирпич. Со стороны ул. Матросова — желтого, а со стороны ул. Восточной — светло-серого цвета.
Проект приняли единогласно без замечаний.