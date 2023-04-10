12 апреля
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Недвижимость

Нейтральность. Как будет выглядеть новая панелька в центре Барнаула

На градостроительном совете во второй раз рассмотрели проект панельного односекционного дома в 10 этажей. Его постоят на ул. Гоголя, 25а, на пересечении с пр. Комсомольским.

Проект дома на ул. Гоголя, 25а.
Проект дома на ул. Гоголя, 25а.
Сергей Черепанов

Архитектор Сергей Черепанов исправил недочеты, которые эксперты обозначили на заседании в декабре. Например, переработал фасады, сделав более объемными. Их облицуют фиброцементными плитами (на первом этаже — бетонным кирпичом). Добавят архитектурную подсветку.

Поправил и все, что касалось парковок. Ранее эксперты отмечали, что их расположение может увеличить аварийность на перекрестке, кроме того не было выдержано нормативное расстояние между стоянками во дворе и площадками. Автор запроектировал подземный паркинг на 29 мест с въездом с ул. Гоголя.

На территории двора предусмотрели площадки для детских игр, спорта, а также отдыха взрослых.

Рендеры дома на ул. Гоголя, 25а (отклоненный в декабре проект).
Рендеры дома на ул. Гоголя, 25а (отклоненный в декабре проект).
Сергей Черепанов

На схеме застройки всего квартала уделили место под площадку для выгула собак.

В этот раз проект одобрили.

Что известно об участке

Ранее на ул. Гоголя, 25а располагалось ветхое муниципальное здание, которое вместе с участком приватизировали в 2013 году. Сейчас им владеет компания «Стройком». Четыре года тому назад известный барнаульский архитектор Алексей Квасов выполнил для нее проект жилого комплекса в 10−16 этажей на этой территории.

Однако до градсовета проект не дошел: из-за изменившихся нормативов его пришлось сильно переработать.

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