10 октября
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Происшествия

Вот это улов: медведь вынырнул рядом с лодкой российских рыбаков

Рыбаки встретили в водохранилище медведя.

Медведь.
Медведь.
Открытые источники в интернете

Косолапый вынырнул в нескольких метрах от лодки, сообщает Telegram-канал «Оренбургский городовой».

Двое рыбаков плыли к берегу. И тут перед ними неожиданно вынырнул медведь. Хищник людей испугался, к лодке зверь подплывать побоялся, указывает Газета.Ru. Но злобно оглядел мужчин.

Косолапый доплыл до берега и убежал в лес.

Рыбаки преследовать зверя не стали. И ведь не с удочками же идти на медведя!

Ранее в рукопашной схватке с медведем мужчина почти потерял челюсть и выжил.

Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы его отпугнут. В этот момент из кустов на него напал огромный гризли.

Мужчина не смог правильно воспользоваться пистолетом, а отпугивающий спрей лежал далеко, поэтому ему пришлось драться с медведем руками.

Американец успел ударить животное кулаком, но гризли опрокинул его на спину и начал рвать.

Другие охотники прибежали и спугнули его. У мужчины диагностировали рваные раны на теле, а также медведь успел вцепиться ему в лицо и почти оторвал челюсть.

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