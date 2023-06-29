29 июня
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Происшествия

Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицейским. Подробности

Во Франции начались массовые протесты после убийства 17-летнего подростка полицейским. Демонстранты забрасывают правоохранителей камнями, бутылками и запускают фейерверки. Что известно об инциденте к этому часу - в материале altapress.ru.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
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Что произошло?

Инцидент произошел 27 июня в пригороде Парижа, Нантер.

17-летний Наэль М. находился за рулем желтого Mercedes. По предварительной информации, молодой человек отказался остановиться для проверки документов по требованию полиции.

Полицейские догнали автомобиль, после чего один из стражей порядка направил табельное оружие на водителя, а второй попытался заставить его выйти из машины.

Подросток попытался сбежать и нажал на газ, а в этот момент полицейский выстрелил ему в грудь. Машина проехала еще 10 м и врезалась в столб. Водитель погиб на месте.

"Фонтанка.ру" добавляет, что в машине находились еще два пассажира. Один из которых сбежал, а другой был ненадолго задержан.

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Версия полиции и общественности

Изначально в полиции заявляли, что один из полицейских выстрелил в молодого человека, потому что тот наехал на него, пишет France 24.

Однако в обществе заметили явное противоречие между словами полиции и видеозаписью произошедшего. В ролике видно, как двое полицейских останавливаются рядом с машиной, и один из правоохранителей направляет оружие на водителя со словами «Вы получите пулю в голову».

Когда машина отъезжает, можно разглядеть, как стреляет полицейский. Затем автомобиль врезается в столб.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
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Задержание

После трагедии стрелявшего полицейского задержали по подозрению в умышленном убийстве. Его поместили под стражу, передает ТАСС.

Прокуратура Нантера начала расследование. Они проверяют, действительно ли подросток отказался подчиниться и правда ли, что он попытался задавить служителя закона.

Семья погибшего подала три жалобы, в том числе на "публичную клевету в письменном виде".

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Массовые протесты

Данный инцидент возмутил общественность. Мать погибшего опубликовала видео в своем аккаунте TikTok, в котором призвала всех французов выйти на протест.

Граждане так и поступили. Они начали закидывать правоохранителей камнями и бутылками, запускать фейерверки. Особенно разъяренные французы подожгли баррикады и мусорные баки, что привело к пожару в музыкальной школе.

Местные жители громили автобусные остановки и бросали петарды в полицейских, а те в ответ стали заливать протестующих слезоточивым газом.

Протест
Протест
Freepic
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Пострадавшие и задержанные

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, за ночь арестовали 31 человека.

24 полицейских получили легкие ранения, порядка 40 автомобилей были сожжены во время стихийного протеста.

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