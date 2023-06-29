Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицейским. Подробности

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Что произошло?

Инцидент произошел 27 июня в пригороде Парижа, Нантер.

17-летний Наэль М. находился за рулем желтого Mercedes. По предварительной информации, молодой человек отказался остановиться для проверки документов по требованию полиции.

Полицейские догнали автомобиль, после чего один из стражей порядка направил табельное оружие на водителя, а второй попытался заставить его выйти из машины.

Подросток попытался сбежать и нажал на газ, а в этот момент полицейский выстрелил ему в грудь. Машина проехала еще 10 м и врезалась в столб. Водитель погиб на месте.

"Фонтанка.ру" добавляет, что в машине находились еще два пассажира. Один из которых сбежал, а другой был ненадолго задержан.