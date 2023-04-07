10 апреля
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Происшествия

Внезапно во время перемены умер школьник

В башкирской средней школе случилось ЧП — во время перемены умер школьник, пишет readovka67.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Подросток в шутку боролся со своим другом, но упал и потерял сознание. Одноклассник попытался сделать ему искусственное дыхание, но мальчик не приходил в себя.

Приехавшие на скорой медики после реанимационных мероприятий констатировала смерть 14-летнего подростка. Мальчик не имел угрожающих жизни заболеваний. Есть версия — друг в игре случайно нанес погибшему роковой удар в грудь.

Ранее подростку стало плохо после пробежки на уроке физкультуры в симферопольской школе. Школьник почувствовал себя плохо после разминки — он упал и потерял сознание. Мальчику вызвали скорую помощь.

Его увезли, он пережил две клинические смерти и одну биологическую. Все длилось около полутора часов.

Также российский школьник внезапно умер на перемене. Восьмикласснику во время небольшой внутренней линейки резко стало плохо. Он потерял сознание, после чего его доставили в медицинский кабинет.

Оказать помощь ребенку пыталась доктор, она вызвала скорую помощь. Подросток скончался еще до приезда медиков.

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