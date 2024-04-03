5 апреля
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Происшествия

В Бийске ребенок упал в автобусе и сломал ногу

При резкой остановке автобуса ребенок вылетел на середину салона и получил перелом со смещением, сообщает «ЧП Бийск».

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Мать и ребенок ехали на общественном транспорте в детский сад. Когда они встали, чтобы выйти на остановке, автобус резко остановился. Горожане отлетели от выхода на середину салона, и мать упала на малыша.

Известно, что водитель автобуса нужную остановку проигнорировал.

У ребенка диагностировали перелом бедра со смещением.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по факту случившегося.

Ранее в Алтайском крае на пожаре погибли три ребенка.

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