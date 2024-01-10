11 января
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Происшествия

Сигнальная ракета взорвалась в кармане старшеклассника во время урока

Ученик девятого класса принес в школу сигнальную ракету, которая находилась в кармане его брюк.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

ЧП случилось в сельской школе Башкирии. Устройство сдетонировало во время урока ОБЖ, сообщает LIFE.

Мальчик не пострадал, лишь лишился части школьной формы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Известно, что ракетница осталась после празднования Нового года. И он решил показать ее одноклассникам.

Ранее из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев. Инцидент произошел в Нальчике.

Девятилетний мальчик нашел пиротехнику дома и вынес ее на улицу. Одна из петард взорвалась в левой руке. Врачи попытались восстановить пальцы ребенка. Безымянный и мизинец восстановить не получилось, средний уцелел частично.

Мальчик находится под наблюдением специалистов.

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