Сигнальная ракета взорвалась в кармане старшеклассника во время урока

ЧП случилось в сельской школе Башкирии. Устройство сдетонировало во время урока ОБЖ, сообщает LIFE.
Мальчик не пострадал, лишь лишился части школьной формы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Известно, что ракетница осталась после празднования Нового года. И он решил показать ее одноклассникам.
Ранее из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев. Инцидент произошел в Нальчике.
Девятилетний мальчик нашел пиротехнику дома и вынес ее на улицу. Одна из петард взорвалась в левой руке. Врачи попытались восстановить пальцы ребенка. Безымянный и мизинец восстановить не получилось, средний уцелел частично.
Мальчик находится под наблюдением специалистов.
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