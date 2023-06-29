29 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Шестилетнего мальчика ищут 1,5 тыс. человек в Екатеринбурге - он пропал три дня назад

В Екатеринбурге 26 июня пропал шестилетний мальчик. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что задержали его опекуна - 34-летнюю женщину.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Правоохранители проанализировали информацию о пропаже мальчика. Появились обстоятельства, которые могут указывать на то, что к исчезновению может быть причастна его опекунша.

Мальчику всего шесть лет. Его четвертый день ищут более 1,5 тыс. человек, из них - три сотни полицейских.

Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения, а также опросили опекуна и других лиц с помощью полиграфа.

Известно, что у задержанной опекунши есть еще дети, их временно изъяли из семьи. Поиски пропавшего продолжаются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость