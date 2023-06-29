Шестилетнего мальчика ищут 1,5 тыс. человек в Екатеринбурге - он пропал три дня назад

В Екатеринбурге 26 июня пропал шестилетний мальчик. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что задержали его опекуна - 34-летнюю женщину.

Правоохранители проанализировали информацию о пропаже мальчика. Появились обстоятельства, которые могут указывать на то, что к исчезновению может быть причастна его опекунша.

Мальчику всего шесть лет. Его четвертый день ищут более 1,5 тыс. человек, из них - три сотни полицейских.

Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения, а также опросили опекуна и других лиц с помощью полиграфа.

Известно, что у задержанной опекунши есть еще дети, их временно изъяли из семьи. Поиски пропавшего продолжаются.