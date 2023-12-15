16 декабря
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Происшествия

Рецидивист надругался над двумя девочками в маршрутном автобусе

Житель Улан-Удэ дважды надругался над девочками во время поездки в маршрутном автобусе.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мужчина приставал к детям в транспорте, трогал их и совершал насильственные действия.

Девочки от испуга не могли ничего сказать и покинули маршрутку на ближайшей остановке, указывает Газета.Ru.

Преступления попали на видеокамеры в салоне маршрутки.

Мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Дело расследует региональный Следственный комитет.

Ранее извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за "Европой".

Вечером девушка шла по пустырю. В это время проходивший мимо мужчина схватил ее между ног и убежал.

Потерпевшая отметила, что не рассмотрела лица, но запомнила одежду преступника: серая короткая куртка и черная шапка.

Ее спас мужчина, шедший навстречу.

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