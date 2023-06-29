29 июня
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Происшествия

Пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым в сумке в гаражах в Екатеринбурге

Шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, нашли мертвым. Его тело было спрятано в сумках в гараже. Об этом сообщает Е1.RU.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Шестилетнего мальчика искали на протяжении трех дней более 1,5 тыс. человек, из них - три сотни полицейских.

На четвертый день тело мальчика обнаружили спрятанным в сумке в гаражах в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Следователи установили, что к исчезновению ребенка могла быть причастна его опекунша.

По предварительным данным, мальчик погиб еще несколько месяцев назад. Все это время его опекунша делала вид, что не знает, где находится мальчик.

В СКР также отмечают, что сотрудники соцслужб не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни ребенка в семье опекуна. По этой причине женщине удавалось долгое время скрывать смерть мальчика.

Более подробные и детальные обстоятельства случившегося устанавливают представители МВД и СКР.

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