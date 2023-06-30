Президент Франции отправился на концерт Элтона Джона в разгар беспорядков

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился на концерт Элтона Джона в Париже в разгар беспорядков в столичных пригородах. Об этом сообщает ТАСС .

Фотографию с Макроном, его супругой Брижит Макрон вместе с певцом опубликовал на своей странице в Twitter депутат парламента от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.

Парламентарий выразил недовольство по поводу того, что лидер Франции уехал на концерт, когда страна охвачена беспорядками после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Ряд чиновников назвали поступок Макрона безответственным.

Напоминаем, что во Франции начались массовые протесты после убийства 17-летнего чернокожего подростка полицейским.

Местные жители громили автобусные остановки и бросали петарды в полицейских, а те в ответ стали заливать протестующих слезоточивым газом.