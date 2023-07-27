Появились подробности об утонувшем в Алтайском крае мужчине, который спасал чужих детей

Стали известны подробности происшествия с мужчиной, утонувшим 26 июля на реке Чарыш, передает " Инцидент Барнаул ".

Как стало известно, погибшего звали Николай Горбунов. Он рыбачил на берегу, когда увидел, как тонут двое детей.

Мужчина не остался в стороне и сразу бросился на помощь.

В итоге ребят удалось спасти, а вот сам Николай выбраться не смог. Ранее сообщалось, что он угодил в воронку.

Также известно, что у мужчины осталось четверо собственных детей.

Знакомые с ним люди говорят, что знали его как доброго, отзывчивого и готового протянуть руку помощи в трудной ситуации человека.

Отмечается, что в месте, где случилась трагедия, действительно есть очень глубокие ямы и воронки, а также сильное течение.

Тело должны достать водолазы 27 июля.

Ранее в Алтайском крае простились с 13-летним мальчиком, утонувшим там же, где его сестра год назад.