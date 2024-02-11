Ощутимое землетрясение на Алтае. Почему это происходит и в какую локацию попал регион

Это произошло в Республике Алтай, у Усть-Канском районе. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4. Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.

Чуйское

Это землетрясение назвали Чуйским. Первый подземный толчок снес въезжавшую в село машину вместе с дорогой. Водитель и пассажир выбрались через лобовое стекло.

В урочище Акузук пласты земли с лиственным лесом оторвало и опустило вниз на несколько десятков метров. С другой стороны горы почти полностью оторвался и рассыпался склон. Теперь там вертикальные вершины.

В домах рухнули печи и потолки, мебель разбросало по комнате. При этом пострадавших после стихийного бедствия не было.

Позже в трех километрах на север от Бельтира увидели много трещин с застывшей серой массой. Оттуда били горячие источники.

Подземные толчки ощущали не только алтайцы. Трясло в Барнауле, Бийске и Новосибирске.

В квартирах и домах дрожали полки и люстры. Ночью люди спали одетыми, чтобы в случае повторных толчков быстро выйти на улицу.

В эпицентре последствия оказались настолько плачевными, что населенный пункт перенесли на новое место, ближе к Кош-Агачу.

В Республике Алтай стихия повредила более 1,8 тыс. жилых домов, 25 школ, 16 больниц и 7 котельных.

Подземные толчки — афтершоки —продолжались до 1 октября.

Факт

Несмотря на то, что село полностью разрушилось, никто из жителей не был травмирован. Невероятно, но факт.

Горообразование

С тех пор регион время от времени "трясет", как 10 февраля 2024 года. Ученые связывают это с процессом горообразования. Дело в том, что горы в республике молодые.

По словам экспертов, частые землетрясения — нормальное явление для Алтая.

Там идут современные геологические процессы, сопровождающиеся смещением, подвижками и образованием новых разломов. Образуются горы - где-то проваливаются впадины, а где-то восходят новые вершины.

И процесс не остановить.

Локация

Между тем Алтай попал в локацию серии новых землетрясений. В связи с этим возможны новые сейсмособытия на Алтае, Омской области и в Кузбассе. На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4.

Предвестники

Также сообщалось, что в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

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