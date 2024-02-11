Ощутимое землетрясение на Алтае. Почему это происходит и в какую локацию попал регион

Это произошло в Республике Алтай, у Усть-Канском районе. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4. Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.
Чуйское
Это землетрясение назвали Чуйским. Первый подземный толчок снес въезжавшую в село машину вместе с дорогой. Водитель и пассажир выбрались через лобовое стекло.
В урочище Акузук пласты земли с лиственным лесом оторвало и опустило вниз на несколько десятков метров. С другой стороны горы почти полностью оторвался и рассыпался склон. Теперь там вертикальные вершины.
В домах рухнули печи и потолки, мебель разбросало по комнате. При этом пострадавших после стихийного бедствия не было.
Позже в трех километрах на север от Бельтира увидели много трещин с застывшей серой массой. Оттуда били горячие источники.
Подземные толчки ощущали не только алтайцы. Трясло в Барнауле, Бийске и Новосибирске.
В квартирах и домах дрожали полки и люстры. Ночью люди спали одетыми, чтобы в случае повторных толчков быстро выйти на улицу.
В эпицентре последствия оказались настолько плачевными, что населенный пункт перенесли на новое место, ближе к Кош-Агачу.
В Республике Алтай стихия повредила более 1,8 тыс. жилых домов, 25 школ, 16 больниц и 7 котельных.
Подземные толчки — афтершоки —продолжались до 1 октября.
Факт
Несмотря на то, что село полностью разрушилось, никто из жителей не был травмирован. Невероятно, но факт.
Горообразование
С тех пор регион время от времени "трясет", как 10 февраля 2024 года. Ученые связывают это с процессом горообразования. Дело в том, что горы в республике молодые.
По словам экспертов, частые землетрясения — нормальное явление для Алтая.
Там идут современные геологические процессы, сопровождающиеся смещением, подвижками и образованием новых разломов. Образуются горы - где-то проваливаются впадины, а где-то восходят новые вершины.
И процесс не остановить.
Локация
Между тем Алтай попал в локацию серии новых землетрясений. В связи с этим возможны новые сейсмособытия на Алтае, Омской области и в Кузбассе. На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4.
Предвестники
Также сообщалось, что в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.
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