Суд узаконил решение приговорить иноагента на реальный срок. И при чем Собчак

Что произошло
В декабре 2022 года суд приговорил экс-депутата к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Причина — распространение недостоверной информации о ВС РФ.
По версии следствия, на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию о том, что российские военные якобы убили мирных людей в Буче.
Яшин вину не признал и заявил, что в ролике высказал лишь свое субъективное мнение.
Между тем еще в 2012 году Яшина и Ксению Собчак задержали, как подстрекателей.
*признан в России иностранным агентом