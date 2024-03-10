Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Трубу прорвало во время строительных работ.
«Росводоканал Барнаул» уже устраняет повреждения. Утечка локализована благодаря закольцовке населения с водой.
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Прорыв трубы произошел на пр. Красноармейском, 61 10 марта, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Трубу прорвало во время строительных работ.
«Росводоканал Барнаул» уже устраняет повреждения. Утечка локализована благодаря закольцовке населения с водой.
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