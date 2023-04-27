Суд признал законным штраф Ройзману* за несогласованный митинг

Кроме Ройзмана, в ГУ МВД предъявили иск к Кириллу Серебренникову, Ирине Норман, Виктории Райх и Сергею Чеченеву.
Они должны возместить ущерб за организацию несогласованной акции 31 января 2021 года.
Напомним, Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы, после чего подал в отставку.
В августе 2022 года его задержали. По предварительной информации — за дискредитацию российской армии.
Через день его освободили из-под стражи в зале суда, но обвинения не сняли. Судебные процессы идут до сих пор — последнее заседание было 26 апреля, следующее назначено на 10 мая.
В ноябре 2022 Ройзмана внесли в реестр иноагентов за «осуществление политической деятельности и финансирование со стороны Украины».
В марте 2023 года экс-чиновник вновь провел 14 суток в СИЗО — за «публичную демонстрацию запрещенной символики».
Ранее Семена Слепакова и бывшего депутата Госдумы признали иноагентами.