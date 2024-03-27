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Происшествия

Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают отрезать уши

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева 26 марта рассказала в своем Telegram-канале, что назначенные адвокаты, которые защищают обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», получают угрозы.

У "Крокус Сити Холла" после теракта.
У "Крокус Сити Холла" после теракта.
Пресс-служба губернатора Московской области

Защитников подозреваемых требуют отказаться от участия в процессе.

В противном случае им грозят отрезать уши или расправиться с их семьями и самими адвокатами другими жуткими способами. Ситуация требует вмешательства правоохранителей.

Также Меркачева заявила, что чудовищный теракт в «Крокусе» для общества — еще и тест на правовую культуру.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни более 120 человек. По этому делу есть подозреваемые, которым уже предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что стали известны личности 120 погибших в «Крокус Сити Холл».

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