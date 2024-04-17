Развитие сферы банковских услуг дало серьезный толчок к тому, что граждане стали все чаще прибегать к заключению договоров на получение кредита. Для многих такой способ приблизить свою мечту или решить финансовый вопрос — наиболее оптимальный и самый верный.

Преимущества и недостатки кредитов

Среди основных плюсов можно выделить следующие ключевые моменты:

Возможность получения денежных средств в нужный момент, когда в них есть необходимость.

Сумма, которую заемщик оформил в кредит, разбивается на определенный период. Нет необходимости платить сразу всю сумму займа.

В случае своевременного погашения кредитных обязательств, банк готов предоставить заемщику другие займы на выгодных условиях.

Отрицательные моменты кредитных обязательств:

Переплата. Оформляя кредитный договор, следует понимать, что придется не только вернуть основной долг, но и заплатить дополнительную сумму банку за использование его средств.

Наличие дополнительных комиссий и платежей в случае несвоевременной выплаты долга. Если в установленные сроки не погасить свои обязательства или просрочить ежемесячный платеж, то будут наложены дополнительные платежи. И плюс ко всему это негативно скажется на кредитной истории.

Подача заявки на кредит

Заявка на кредит во все банки позволит минимизировать вероятность остаться без денежных средств и значительно сэкономит время на поиски кредитора. Это очень удобно, потому, что если какие-то финансовые учреждения откажут в выдаче займа, другие, напротив, могут принять положительное решение.

Такую возможность сегодня предоставляют различные финансовые сервисы. У них реализована функция заполнения одной анкеты и ее отправка сразу в несколько банков. Каждый из кредиторов отдельно рассматривает заявку и выносит свое решение.

На финансовом маркетплейсе Bankiros.ru. собрана информация о финансовых организациях. Сотрудники портала регулярно проверяют сведения, опубликовывают их для клиентов. Дополнительно доступны и другие полезные посты. Это финансовые новости, аналитика, курсы валют, советы и рекомендации. Все это поможет лучше разобраться в вопросах кредитования и познать финансовую грамотность.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам портала. Они помогут заполнить правильно анкету, подскажут, как отправить ее в банки. Дождаться решение и получить ответ можно также на маркетплейсе Bankiros.ru.

ООО «АРСфин», ИНН 7722445717, ОГРН 1187746346556

Самое важное - в нашем Telegram-канале