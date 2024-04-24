Высаживать пассажиров при духоте в самолетах предписали авиаперевозчикам

От авиакомпаний потребовали исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне, пишут «Известия».

Инициатива — от Росавиации и Ространснадзора.

При этом в в воздушном законодательстве РФ отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту, указывает Lenta.ru.

Однако необходимо руководствоваться действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту. Так, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

Ранее сибиряк впал в кому в душном самолете.

Это произошло в Бангкоке.

Борт вывели на взлетно-посадочную полосу. Однако при осмотре техработники обнаружили неисправность. Самолет вернули на стоянку.

Пассажирам пришлось несколько часов сидеть в душном самолете. И лайнер открыли после того, как пассажиры стали падать в обмороки. По их словам, вентиляция не работала. Нескольких туристов доставили в больницу. В авиакомпании «Аэрофлот» утверждают, что вентиляция была исправна.

У одного из пассажиров тайские медики зафиксировали остановку сердца. «Мотор» запустили. Но уже проведено несколько операций.

Самое важное - в нашем Telegram-канале