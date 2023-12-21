21 декабря
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Потребитель

Россиянам посоветовали больше зарабатывать, чтобы погасить ипотеку

Чтобы быстро погасить ипотеку, россиянам предложили увеличить свои доходы. Об этом сообщают "Известия".

Фигурки домиков на столбиках монет.
Фигурки домиков на столбиках монет.
Фото: ru.frepik.com, автор jcomp.

Специалист посоветовал думать над способами заработка каждый день. Нужно накидывать разные варианты и устраивать себе мозговой штурм — результат не заставит себя долго ждать.

При этом стоит делать дополнительный платеж во время внесения средств. Также рекомендуется выбирать сокращение срока выплат, ведь за один дополнительный платеж можно сэкономить от 10 до 30 месяцев платежей.

Эксперт заявила, что инвестиции хороший способ, чтобы потратить полученные деньги на ипотеку.

Кстати, не стоит забывать о кешбэке от разных банков и о различных скидках на продукты.

Ранее сообщалось, что в России тестируют исламскую ипотеку. Что это такое и доступна ли она христианам.

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