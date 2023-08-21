Курьезные, обидные и странные истории, из-за которых жители Алтая судились с энергетиками

Отношения между энергетиками и их потребителями продолжают «искрить» - нет-нет, да и возникают острые ситуации, из-за которых одна или обе стороны вынуждены судиться. У кого-то из-за действий энергетиков платеж вырос в пять раз. Кто-то считает, что его сочли виновным ни за что. А кто-то хронически не вылезает из судов с энергетиками, потому что считает их неправыми. Об этом - наш свежий обзор споров с участием энергетиков. Все решения вступили в силу в 2023 году.

История о справке в сельсовете

Мы не раз писали, какие гигантские суммы приходится платить людям, пойманным на подкручивании счетчиков, срыве пломб, подключении к линии мимо прибора учета.

Все это энергетики трактуют как неучтенное потребление, а по сути - как воровство. Однако иногда потребителям удается избежать финансовой кары. Такая история (впрочем, не типичная( произошла в одном из сел Романовского района.

Что случилось

Дело было так. В ноябре 2019 года инспекторы «Алтайэнерго» обнаружили в квартире «левый» кабель, заведенный через дыру в окошке, минуя счетчик. В общем-то, не самая редкая история.

Инспекторы составили акт о безучетном потреблении. А поскольку договор энергоснабжения они подписали с некоей З., то ей и предъявили к уплате более 19 тыс. рублей.

Платить она, однако, отказалась - вы сейчас поймете, почему. Энергетики подали на нее в суд, надеясь принудить ее заплатить.

Счетчик. Энергоснабжение сельского дома. "Одноклассники"/Бесплатные объявления.

Что решил суд

Женщина не растерялась и объяснила суду: она не является ни собственником квартиры, ни потребителем электроэнергии. В мае 2018 года она с квартиры съехала - и справка из сельсовета об этом у нее есть.

По ходу дела выяснилось, что в момент проверки электричество использовал проживавший там мужчина. Он же подписал все акты о безучетном потреблении, но к моменту суда умер. Соотвественно, энергетики предъявили счет человеку, с которым заключили договор.

Судей убедила справка из сельсовета. Три судебные инстанции не нашли оснований брать с женщины деньги за безучетку. В общем, нужная бумажка - большая сила.

Электричество. Энергетик. Pixabay.com

История о математическом обосновании иска

Этот судебный процесс можно было бы счесть курьезным, если бы не упорство его инициатора - барнаульца.

Он в трех инстанциях пытался доказать, что энергетики обязаны вернуть ему деньги, уплаченные им же за электроэнергию. При этом не отрицал, что электричество потреблял.

Позиция потребителя

Итак, житель частного дома платил за электричество «Барнаульской горэлектросети» почти семь лет. Правда, счетчик в доме не работал, поэтому платил он по нормативу - по количеству жильцов.

Он рассудил так. Количество проживающих - это персональные данные. Между тем, он не давал согласия «Горэлектросети» на их использование.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

А раз согласия не было, значит, сведений о количестве жильцов у энергетиков нет. И для расчета платежа его надо принять равным нулю.

«Количество проживающих граждан в доме истца не определено, а значит арифметические вычисления невозможны. Умножение любого числа на ноль в результате дают ноль. То есть все начисления оплаты за электроэнергию равны нулю», - заявил он.

Поэтому барнаулец решил, что все деньги, которые он заплатил энергетикам с 1 декабря 2012 года по 31 августа 2019-го (около 141 тыс. рублей), «Горэлектросеть» взяла с него незаконно и обязана вернуть.

С этим требованием он и обратился в суд, причем просил еще и выплатить ему 300 тыс. рублей за моральный вред.

Электричество. Энергетик. Pixabay.com

Что решил суд

На суде подробно изучили, из чего состояли платежи за все эти годы. Как оказалось, плату начисляли с повышающим коэффициентом 1,4, а с 2017 года - 1,5. Его применяют к тем, кто мог, но не установил счетчик (а техническая возможность для этого в доме барнаульца имелась).

В использовании этого коэффициента нарушений суд не увидел, и применил такую цепочку рассуждений.

Граждане обязаны платить за коммунальные услуги.

Количество проживающих в доме ранее установлено в суде, решение вступило в силу.

Коммунальным компаниям закон позволяет оперировать персональными данными без согласия «персоны».

В общем, ни одну из трех судебных инстанций не убедили ни математические, ни юридические выкладки потребителя - он везде получил отказ. В картотеке суда есть и другие его иски в "Горэлектросети".

Энергетики. ВК/Россети

История об отключенном садовом домике

Эта история скорее о сложных взаимоотношениях в садоводстве, чем об электричестве. Но энергетики имеют к ней прямое отношение.

Контролер «Сибирского садовода» (что на поселке Южном в Барнауле) обнаружил у одного из членов садоводства на участке непорядок: сорванную пломбу на электросчетчике.

Кроме того, участок был подключен к сетям через неподходящий провод - не тот, что предусматривали внутренние документы садоводства. И вот из-за этого весной 2022 года садоводу "отрубили" электричество.

В августе хозяйка участка письменно попросила садоводство вернуть энергоснабжение. В ответ ей письменно же сообщили причины отключения. И объяснили: ей начислили дополнительный взнос 5 тыс. рублей за срыв пломбы и еще 1,5 тыс. - допрасходы по введению и снятию ограничительных мер.

Электрик. СС0

В сентябре она заплатила за подключение 6,5 тыс. рублей, электричество у нее появилось. Но все-таки пожаловалась антимонопольщикам. В итоге УФАС оштрафовало садоводство на 100 тыс. рублей. И вот тогда «Сибирский садовод» попытался доказать свою невиновность в суде, где и рассмотрели все подробности "операции".

Что решил суд

Суд отметил, что товарищество «Сибирский садовод», хотя и не энергокомпания, но собственник электросетей. И, стало быть, на него распространяются те же правила, что и на энергетиков. Например, «Правила полного и частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

А по ним отключить потребителя можно за долги и при угрозе аварии - но не за сорванную пломбу и неправильный провод.

В общем, получилось, что в «Сибирском садоводе» не очень хорошо изучили матчасть и совершили нарушение. А вот штраф садоводству все-таки снизили до 50 тыс. рублей.

В Барнауле садоводства проверили беспилотником. barnaul.org

История о детской площадке возле ЛЭП

Эта история началась с благого намерения. Барнаульское ТСЖ «Орбита», управляющее 10-этажкой, соорудило детскую площадку. Но не учло близости высоковольтной ЛЭП, проходящей по улице Некрасова. Из этой близости и выросло судебное разбирательство.

Кто с кем судился

В суд на ТСЖ подал владелец линии электропередачи - «Алтайэнерго». Компания потребовала снести площадку и объяснила: она попала в охранную зону ЛЭП, а это - по 20 метров в обе стороны от крайних проводов.

Причем энергетики требовали от ТСЖ снести не только горки и карусели, но и ограждение и даже покрытие (хотя на площадке песок). Жилтоварищество отказалось. «Алтайэнерго» обратилось в суд. ТСЖ не согласилось и на суде.

ЛЭП у детской площадки ТСЖ "Орбита". Altapress.ru

Аргументы сторон

В ТСЖ заявили, что не знали и не могли знать о размещении площадки в охранной зоне. А компетентные лица, которые участвовали в ее устройстве, нарушений не усмотрели «в связи с отсутствием в публичном доступе информации об охранной зоне ЛЭП на этом месте».

Энергетики же ответили: все написано и показано на жестяной табличке, прикрепленной к опоре ЛЭП. Суд решил, что правы энергетики, горки, качели и карусели придется снести вместе с ограждением. ТСЖ пыталось оспорить вердикт, дошло до кассации, но проиграло все суды.

Детская площадка у ТСЖ "Орбита". Altapress.ru

Разбирательства продолжались больше года, пока, наконец, в июле 2023 года стороны не заключили мировое соглашение. ТСЖ обязалось снести площадку до 1 августа и перенести ее за пределы охранной зоны.

К слову, истории о сносе строений, попавших в охранную зону ЛЭП, встречаются часто. На Алтае, как правило, требуют убрать беседки, сараи и гаражи на дачах. А вот в Орле в 2021 году под угрозой сноса оказался целый гипермаркет.

Судились стороны пять лет, но, наконец-то, нашли компромиссные варианты: либо воздушный участок ЛЭП перенесут под землю, либо перестроят гипермаркет так, чтобы он больше не заступал за "красные линии".

История об электрическом шоке в коммунальной квартире

А этот судебный процесс обитатели бывших общежитий Рубцовска затеяли вопреки желанию - жизнь заставила.

С августа 2022 года «Алтайкрайэнерго» перестало принимать у них показатели счётчика. В итоге: счет за электричество возрос в 2-5 раз.

Началось же все это со спора в суде поспорили двух юрлиц: «Алтайкрайэнерго» и УК «Луч» (она управляет домами). Ну - это, как обычно: паны дерутся, у хлопцев чубы трещат.

Счетчики. unsplash.com

С чего все началось

Рубцовские общаги стали многоквартирными домами лет 25-30 назад. Общий коридор, двери в комнатушки, общие санузлы, душевые, бытовые помещения на этаже - такое вот жилье.

«Судом установлено, что все жилые помещения (комнаты), расположенные на одном этаже, объединены в коммунальную квартиру», - так позже опишет условия одно и судебных решений. Но мы здесь не о качестве жизни.

Вопрос об плате за свет жильцы решили так: на каждую комнату свой счетчик. Ну и платили по его показаниям. И вот однажды энергетики решили: им недоплачивают за содержание общего имущества (СОИ). Они потребовали от УК «Луч» доплатить, но суд проиграли.

Счетчики. unsplash.com

Между тем, на суде прозвучало, что за свои комнаты жильцы должны платить по нормативу, потому что в квартире прибора учета нет. А квартира - это целый этаж бывшей общаги. Тогда энергетики и стали выставлять счета по нормативу.

Что решил суд

В суде несколько рубцовчан требовали признать начисления по нормативу незаконными, обязать «Алтайкрайэнерго» принимать и выставлять счета по показаниям счетчика. А также выплатить компенсировать им моральный вред, судебные издержки и штраф.

Рубцовский горсуд встал на сторону энергетиков. А вот краевой суд решение отменил и поддержал потребителей - теперь принимать показания счетчика энергетики обязаны. Ведь начисления по нормативу нарушают баланс интересов потребителей и ведут к необоснованному увеличению платы.

По одному из дел с «Алтайкрайэнерго» взыскали моральный вред (3 тыс. рублей) и штраф в пользу потребителя (750 рублей) и еще 750 рэ - агенству по защите прав потребителей «Сутяжник», представлявшему интересы рубцовчан.