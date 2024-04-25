Домклик провел исследование портрета ипотечного заемщика на вторичном рынке жилья

Аналитический центр Домклик изучил, как изменился портрет среднестатистического заемщика на вторичном рынке жилья в условиях адаптации к новым реалиям, связанным с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточением требований к заемщикам.

Согласно исследованию, типичный ипотечный заемщик на вторичке - это замужняя женщина 37 лет со средней зарплатой 83 тысячи рублей.

Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье

Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке. Источник центр Домклик.

Большинство сделок (45,1%) приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Значительный рост доли ипотечных сделок отмечен в СКФО - с 5,8% до 9,9%, в основном за счет Чеченской Республики, где преобладает спрос на загородную недвижимость (89% сделок).

Меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%): внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.

Как изменился портрет заёмщика на вторичном рынке жилья

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года. Источник центр Домклик.

За год медианный возраст заемщика остался на уровне 37 лет, а медианный доход вырос на 71% - до 83 тысяч рублей. Доля женщин-заемщиков составляет 55%, а доля состоящих в браке - около 58%. Большинство ипотечных кредитов (84%) выдано заемщикам без детей, при этом доля бездетных выросла на 6 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Популярность загородного жилья на вторичном рынке выросла с 4,3% до 9,7%, в основном за счет СКФО, где доля таких сделок увеличилась более чем в два раза - до 62,7%. В других регионах прирост доли загородной недвижимости не превышает 2,4 п.п., сообщает Домклик.

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