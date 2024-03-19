20 марта
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«Алтайэнергосбыт»: как передать показания счётчиков быстро

«Алтайэнергосбыт» рассказал о самых популярных способах передачи показаний приборов учёта электроэнергии.

Быстро передать показания счётчика можно несколькими способами.
Быстро передать показания счётчика можно несколькими способами.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Большинство клиентов энергокомпании отдают предпочтение личному кабинету клиента (ЛКК). Он функционирует на официальном сайте энергокомпании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в магазине приложений вашего смартфона. Помимо передачи показаний счётчиков здесь можно оплатить электроэнергию, подписаться на электронную квитанцию и многое другое. ЛКК работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Также на сайте действует круглосуточный сервис «Передача показаний приборов учёта». В нём достаточно ввести лицевой счёт и показания счётчика.

В последнее время набирает популярность «робот», который принимает показания счётчика в контактном центре по телефону 8-800-350-55-66. В начале разговора достаточно сказать: «Передача показаний», после чего следовать голосовым подсказкам.

Напоминаем, если показания электросчетчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности его определения — на основании утвержденных нормативов.

Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению»/«Приём показаний приборов учёта».

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