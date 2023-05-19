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Политика

Патрушев заявил, что с Украины на Европу движется радиоактивное облако

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад поставлял Украине, уничтожили. Из-за этого образовалось радиоактивное облако, которое движется в сторону Европы, пишет ТАСС.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что вчера президент США Джо Байден прибыл в Японию на саммит стран Группы семи.

По его словам, на этом совещании главы стран будут обсуждать помощь Украине. Он также добавил, что США за свою историю не раз "помогали" другим государствам.

Сейчас эта помощь в виде поставки оружия обернулась бедой для Западной Европы: туда направляется радиоактивное облако. В Польше уже зафиксировали рост радиации.

Также он добавил, что в США разрабатывают и используют химическое и биологическое оружие. В том числе на территории Украины.

Ранее о переходе Польши к захвату запада Украины заявил Патрушев.

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