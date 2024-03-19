Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банкоматов Армении

Исключение составляет инфраструктура банка «ВТБ Армения».
Основные операции останутся доступны в «ВТБ Армения» для держателей карт «Мир».
Ранее казахстанский банк приостановил операции с картами "Мир". Также сообщалось, как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом.
При этом Кремль анонсировал создание независимой платежной системы.
Главное требование к этой системе — ее удобство для государств, населения и бизнеса, указывает Газета.Ru.
Также система должна развиваться вне политики.
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