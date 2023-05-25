Главные идеи из отчета-послания Виктора Томенко по развитию Алтайского края

Специальная военная операция: внимание и забота о каждом члене семьи участников СВО

Общий объем материальной помощи участникам СВО и членам их семей за прошедший год только за счет средств краевого бюджета составил почти 1,2 млрд рублей.

Всего в Алтайском крае действует больше 30 различных мер поддержки, решено за год 2000 обращений. Семьи участников СВО освобождены от оплаты за детский сад. В школах, колледжах и техникумах обеспечено бесплатное горячее питание. Военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы - в краевых больницах.

За последний год обеспечено адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. В кризисных центрах лично и через онлайн-кабинеты открыты все возможности получить психологическую, правовую помощь.

Экономика: рост в 2 раза по всем ключевым показателям

В 2022 году объем финансовой поддержки из федерального бюджета по всем направлениям составил 80 млрд рублей. В 2018 году сумма составляла лишь чуть более 35-ти млрд.

Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств.

Общий объем инвестиций увеличился с 88 млрд в 2017-ом до 146 млрд рублей в этом году - почти двукратный рост.

Финансовые возможности региона значительно выросли. Расходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2022 году составили без малого 200 млрд рублей – в два раза больше, чем 5 лет назад.

В прошлом году валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в «базовом» 2017-ом.

Медицина: губернатор остановил оптимизацию медицины и шаг за шагом выводит краевое здравоохранение из сложной ситуации

В обновление оборудования в больницах за несколько лет вложено 12 млрд рублей.

За пять лет автопарк скорой помощи обновился больше, чем на половину. Практически «с нуля» создана служба «неотложек» при поликлиниках: вместо 26 машин в 2017 году сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка 200. Водителям скорых получают дополнительную региональную доплату - по 5 тыс. рублей в месяц.

В прошлом году построено 18 ФАПов, 10 новых амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Усилена работа медицинских автопоездов, увеличивается интенсивность их выездов.

Краевая инициатива о строительстве жилых домов для врачей и учителей принципиально поддерживается. Томенко поднимал этот вопрос на встречах и с президентом России В. Путиным, и с председателем правительства РФ М. Мишустиным.

400 миллионов рублей выплачено сельским медикам, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.

С 1 июля край будет доплачивать врачам старшего возраста по 9 тыс. рублей, а фельдшерам, медсестрам - по 6 тыс..

Губернатором принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение кадров в медицинские учреждения. В рамках регионального проекта за три года планируется направить на эти цели около 1,5 млрд рублей. Доплаты получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники.

Решение проблем с дефицитом кадров, состоянием медицинских учреждений, доступностью врачебной помощи в целом станет одним из безусловных приоритетов Виктора Томенко в своей работе на ближайшую пятилетку.

Ковид в 2021-2022 годах смешал все планы и только в 2022 году система здравоохранения постепенно начала возвращаться к норме. Удалось прекратить масштабный отток кадров из жизненно важной отрасли.

К 2018 году, когда Томенко возглавил Алтайский край, оптимизация системы здравоохранения проводилась уже в течение нескольких лет и была практически завершена.

Социальная помощь: ежедневная забота о старшем поколении

Объем социальной помощи увеличивается насколько это возможно. Введена дополнительная выплата «детям войны». Это около 170 млн рублей, которые люди уже получили.

За пять лет объем всех видов социальных выплат вырос с 20 до 44 млрд. А на этот год заложено уже 53 млрд рублей.

Дороги: дорожная революция по всем направлениям

Подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту - Барнаул – Павловск – Кулунда. Движение здесь очень интенсивное, при этом только треть пути соответствует нормам, а на 50 километрах вообще - щебеночное покрытие.

Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов – 800 километров в год.

За 5 лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено 75 млрд рублей. За прошлый год в дорожное хозяйство вложено около 23 млрд рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Изменения, которых удалось добиться – заметные и бесспорные. Люди видят и говорят об этом.

Алтайский край – лидер по протяженности дорог в России (больше 55 тыс. километров). При этом в крае происходит настоящая дорожная и транспортная «революция».

Сельское хозяйство: Алтайский край «заходит» в зерновой коридор на Китай и лоббирует федеральный госпродзаказ

Президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Зерно - это новая нефть. Производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта - федеральный тренд. Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе и в Алтайском крае. Прорабатывается возможность участия региона в нем.

Алтайский край - один из ключевых агропромышленных регионов России, два года подряд получает рекордные урожаи. Край продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, удерживает лидерство по многим другим позициям. Алтайский край кормит не только себя и Сибирь, но и всю нашу большую страну!

Алтайский край бьет рекорды инвестиций в сельское хозяйство. Только в прошлом году было закуплено более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 млрд рублей.

Объемы надоев увеличились с 4300 до 5700 кг/год. По поголовью крупного рогатого скота Алтайский край занимает 4 место среди всех регионов России.

Расширяются меры поддержки сельхозтоваропроизводителям. Почти в 4 раза увеличен размер зерновых субсидий в этом году по сравнению с прошлым.

На федеральном уровне обсуждается внедрение государственного продовольственного заказа, суть которого - в более серьезном регулировании рынка. Это и возможные зерновые интервенции, и молочные — всё ради более предсказуемой и понятной работы предприятий сельскохозяйственного сектора, ради стабилизации закупочных цен сырья у населения.

В крае изучается опыт Беларуси, по созданию так называемых благоустроенных комфортных для жизни «агрогородков» на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Схожие примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланд а в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском, поселок Кировский в Смоленском районе и многие другие.

Губернатор планирует внедрение определенного стандарта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - «алтайского сельского стандарта».