Внутри и снаружи. Почему в Алтайском крае усиленно зовут людей на диспансеризацию и как ее пройти

81 медицинская организация в крае проводит на сегодняшний день диспансеризацию – плановый медосмотр с целью оценки здоровья и потенциальных рисков. После ухода короновирусной пандемии врачи усиленно обследуют население, уделяя этому первостепенное внимание, чтобы выявить отдаленные последствия вируса и его влияние на хронические заболевания. Другие причины – рост сосудистых катастроф и онкозаболеваний.

Лучше раньше

По данным алтайского минздрава, в 2022 году диспансеризацию прошли 412 219 жителей региона, профилактические медицинские осмотры взрослого населения завершили 105 567 человек. И вот каковы итоги.

Впервые выявили 29 409 случаев заболеваний. На первом месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на втором - болезни системы кровообращения, на третьем - органов пищеварения, на четвертом - органов дыхания.

Удельный вес злокачественных новообразований в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 0,7%. Всего впервые выявили 360 случаев злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 324 случая, а это значит, что у этих людей есть хорошие шансы на успешное лечение и выздоровление, гораздо большие, чем если бы рак диагностировали позже.

Заместитель главврача по медицинской части барнаульской больницы №3 Лидия Норкова говорит, что чаще всего после исследований выявляются атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемия сердца, заболевания сосудов головного мозга, варикозная болезнь нижних конечностей.

Почти треть пациентов имеют те или иные нарушения обмена веществ. Причиной тому несбалансированное или вовсе вредное питание. Помимо сахарного диабета это могут быть нарушения липидного и углеводного обмена, которые могут вести к десяткам опасных заболеваний всех органов и систем.

Диабет, глюкометр. ССО

Каждый год и углубленно

Диспансеризация позволяет врачам в короткое время провести необходимые обследования и оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы, например, хронические заболевания, которые еще не успели явно проявить себя характерными симптомами.

В России эта программа стартовала 10 лет назад, в 2013 году. Пройти диспансеризацию могут все граждане от 18 до 39 лет раз в три года, старше 40 лет – раз в год. Все это бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.

Такой 40-летний рубеж установлен во многом потому, что именно в это время увеличивается риск сердечнососудистых и онкологических заболеваний, имеющих самый большой вес в структуре смертности населения. «Поймать» болезнь на ранней стадии – значит вовремя начать лечение и продлить человеку жизнь.

Жители края, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию. Осмотр у врачей и комплекс исследований позволят выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.

Заринская центральная больница. Минздрав Алтайского края.

В 2023 году пройти диспансеризацию могут граждане, которые появились на свет в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все россияне, возраст которых составляет от 40 лет и старше.

Универсальный способ подсчитать, кто в текущем году имеет право на бесплатные анализы и обследования – разделить возраст на три. Если делится без остатка - значит, можно планировать визит в поликлинику.

График приема и всю информацию по диспансеризации можно найти на сайтах медучреждений, официальных пабликах в соцсетях и на сайте Госуслуги. Там же можно записаться на прием в отделение профилактики. Кроме того, записаться можно и лично придя в регистратуру и подобрав удобное время приема. Поликлиники и больницы работают до 20:00 в будние дни, можно пройти диспансеризацию и в выходные.

Стразовые компании также участвуют в диспансеризации. Так что можно ожидать звонка из колл-центра с приглашением в поликлинику или больницу по месту жительства.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Какие обследование нужно пройти

Обследования и анализы, входящие в программу диспансеризации прописаны в Приказе Минздрава от 27 апреля 2021 года 404н.

Для людей до 39 лет:

анкетирование – чтобы собрать анамнез и получить информацию о наследственности пациентов, зафиксировать возможные жалобы и определить, какие факторы риска наиболее актуальны для конкретного гражданина;

расчет индекса массы тела, исходя из показателей роста, веса и окружности талии;

измерение артериального давления;

анализ крови на общий холестерин;

анализа крови на глюкозу;

определение относительного сердечнососудистого риска;

флюорография;

электрокардиография;

измерение внутриглазного давления;

осмотр кожи и слизистой рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов для выявления возможных новообразований.

Медицина. Здоровье. Кардиограмма. СС0

Для женщин диспансеризация включает визит к фельдшеру или врачу акушеру-гинекологу и взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование.

Для людей после 40 лет этот перечень дополняется следующими исследованиями:

определение абсолютного сердечнососудистого риска; общий анализ крови; несколько видов скринингового обследования, которое направлено на раннее выявление различных онкопатологий.

В последнюю эту группу входят:

анализ кала на скрытую кровь (проводится у пациентов раз в два года или ежегодно для своевременного обнаружения колоректального рака),

эзофагогастродуоденоскопия (входит в программу диспансеризации для россиян старше 45 лет).

Женщинам в возрасте 40-75 лет каждые два года полагается пройти маммографию (важно для профилактики рака молочной железы), а мужчинам в 45, 50, 55 и 60 лет, а также в 64 года рекомендовано сдавать анализы на выявление рака предстательной железы.

Женская грудь. СС0.

Для переболевших коронавирусом стандартный перечень также дополняется следующими исследованиями:

измерение сатурации крови (насыщение кислородом);

тест с шестиминутной ходьбой, который позволяет определить, какое расстояние человек пройдет за это время, и при этом оценить работу сердца (тест проводится по показаниям и при наличии жалоб, например, на одышку);

спирометрия - для оценки работы легких и того, как на них отразился ковид;

общий и биохимический анализ крови, а также исследование, которое помогает выявить склонность к тромбообразованию;

рентгенография органов грудной клетки (если в течение последнего года это обследование не проводилось).

После всех диагностических процедур пациент встречается с врачом отделения профилактики или своим лечащим врачом-терапевтом, который полностью интерпретирует все результаты диспансеризации, может назначить дополнительные исследования или лечение, дает рекомендации.