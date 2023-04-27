Алтайские либерал-демократы обвинили власти Краснощековского района во вмешательстве в дела партии

Людмилу Цивилеву насторожило, что многие районные чиновники внезапно вступили в партию.
«Начальник юридического отдела администрации района, секретарь административной комиссии, главный специалист ГО и ЧС, начальник единственного в районе МУПа, вдруг, накануне избрания координатора местного отделения, вступили в партию и вместе со своими родственниками стали нашими соратниками. Что это?» — заявила Цивилева.
По ее словам, на эту ситуацию может быть две точки зрения. С одной, «оптимистичной» точки зрения, — грядет смещение в сторону оппозиционной партии. Из-за этого как минимум 122 депутата смогут выступить в поддержку кандидата партии на губернаторских выборах.
Однако Цивилева уверена, что дело обстоит несколько иначе. Она заявила, что это прямое вмешательство главы района Александра Бобрышева в дела партии через подконтрольных ему должностных лиц.
Людмила Цивилева попросила «остановить» руководителя местного отделения «Единой России» в Краснощековском районе. Также она сообщила, что оставляет за собой право на иные меры депутатского реагирования.
Председательствующий на сессии Денис Голобородько в ответ на это заявил, что «действительно есть вопросы, коль уж он руководитель местного отделения «Единой России».
Ранее, в январе 2023 года, алтайские либерал-демократы также обвиняли власти Завьяловского района во вмешательство во внутренние дела партии.