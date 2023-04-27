Алтайские либерал-демократы обвинили власти Краснощековского района во вмешательстве в дела партии

В ходе традиционной пятнадцатиминутки в конце сессии Алтайского Заксобрания депутат от ЛДПР Людмила Цивилева обвинила власти Краснощекоского района во вмешательстве во внутренние дела партии через подконтрольных лиц.

Людмилу Цивилеву насторожило, что многие районные чиновники внезапно вступили в партию.

«Начальник юридического отдела администрации района, секретарь административной комиссии, главный специалист ГО и ЧС, начальник единственного в районе МУПа, вдруг, накануне избрания координатора местного отделения, вступили в партию и вместе со своими родственниками стали нашими соратниками. Что это?» — заявила Цивилева.

По ее словам, на эту ситуацию может быть две точки зрения. С одной, «оптимистичной» точки зрения, — грядет смещение в сторону оппозиционной партии. Из-за этого как минимум 122 депутата смогут выступить в поддержку кандидата партии на губернаторских выборах.

Людмила Цивилева. Скриншот трансляции сессии АКЗС.

Однако Цивилева уверена, что дело обстоит несколько иначе. Она заявила, что это прямое вмешательство главы района Александра Бобрышева в дела партии через подконтрольных ему должностных лиц.

Людмила Цивилева попросила «остановить» руководителя местного отделения «Единой России» в Краснощековском районе. Также она сообщила, что оставляет за собой право на иные меры депутатского реагирования.

Председательствующий на сессии Денис Голобородько в ответ на это заявил, что «действительно есть вопросы, коль уж он руководитель местного отделения «Единой России».

Ранее, в январе 2023 года, алтайские либерал-демократы также обвиняли власти Завьяловского района во вмешательство во внутренние дела партии.