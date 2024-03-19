Русы, ящеры и 20 страниц. Что за мастер-класс по комиксам пройдет в Барнауле

21 марта в алтайской Шишковке пройдет мастер-класс «Как писать книги» от писателя и сценариста комиксов Александра Кондратьева. Он преподает сценарное мастерство в университете «Синергия».

Мастер-класс начнется в 17:00, вход свободный. На нем сценарист расскажет, почему комиксы так популярны, как создавать их, чтобы издательства хотели с тобой сотрудничать, а также с чего начать и как пережить отсутствие признания.

Среди известных работ Кондратьева — комиксы «Розовый слон», «Поэты Серебряного века», «Русы против ящеров» и «Белый человек».

Александр Кондратьев вошел в топ-5 непопсовых российских писателей по версии издания sncmedia.ru.

Его комикс «Белый человек» — в шорт-листе лучших российских комиксов по версии фестиваля «КомМиссия».

Творчество Александра считают «сложноватым» за любовь автора к постмодернизму. Ему нравится создавать «закрученные» сюжеты со множеством кросс-культурных отсылок и несколькими концовками (в романе «Белый человек» две концовки, в комикс-адаптации — пять).

Кондратьев учился читать по комиксам. В три года мама купила ему несколько книжек с картинками, среди которых был «Хоббит» с иллюстрациями Дэвида Вензеля.

Среди личных рекордов Александра — сценарий комикса на 20 страниц, который он написал за день.

Сценарист и автор комиксов Александр Кондратьев. vk.com/akunb

В коллекции Шишковки есть книга Александра Кондратьева из серии «Поэты Серебряного века» — «Маяковский. Как делать стихи».

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