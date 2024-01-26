Прогулка глазами и виртуальный автомат. В АлтГУ открыли первую в крае VR-лабораторию

В Алтайском государственном университете открыли первую в крае VR-лабораторию. Она позволяет использовать виртуальную и дополненную реальность для обучения, научных исследований и проектирования. Здесь студенты могут собрать и разобрать виртуальный автомат и погулять по городу, не выходя из лаборатории.

Первые в крае

VR-технологии активно проникают в образовательный процесс последние пять лет. Первая российская VR-лаборатория появилась в 2019 году в Томском государственном университете. Через два года Уральский экономический госуниверситет представил виртуальную площадку с доступом на предприятия - студенты вуза впервые работали в оцифрованных лабораториях промышленных предприятий региона.

В это же время Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана создал первую в стране VR-лабораторию для изучения наноматериалов с помощью виртуального микроскопа.

О собственной лаборатории задумались и в Алтайском государственном вузе. Площадку решили открывать на базе Института математики и информационных технологий. Здесь же собрали будущую команду лаборатории из преподавателей и студентов. В 2022 году они прошли стажировку в Российском технологическом университете МИРЭА, а в 2023 году обучились на программе повышения квалификации «Основы виртуальной реальности на Unity» на базе Томского политехнического университета.

На открытие лаборатории выделили 4 млн рублей. Сейчас площадка оснащена шестью легкими и компактными шлемами Pico 4 с линзами нового формата, манипуляторами к ним, пятью мощными компьютерами и камерой, позволяющей снимать панорамы на 360 градусов.

Одно из важнейших приобретений – программный пакет трехмерного моделирования с открытым исходным кодом Blender и 3D Max Studio. Это основная среда разработки Unity и язык программирования C#, для создания различных 3D-объектов – именно в ней работают VR -разработчики.

Открытие VR-лаборатории в АлтГУ Мария Дубовская

И дом построить, и опыт провести

Применений у лаборатории множество. Директор ИМИТ Евгений Журавлев отметил основные направления:

«Здесь будут заниматься разработкой IT-продуктов с применением технологий VR и AR и их дальнейшим внедрением, а также обучением студентов и созданием коммерческих проектов».

Например, с помощью VR-технологий можно воссоздавать копию любого лабораторного комплекса с необходимым оборудованием. Студенты и молодые ученые смогут проводить исследования, которые в реальности сложно организовать в силу их высокой стоимости. Также VR можно использовать в архитектуре, дизайне, туризме и даже военном деле.

«Создавая такую площадку, мы надеемся привлечь новых абитуриентов в наш вуз и удержать нынешних студентов, особенно выпускников бакалавриата, чтобы они продолжали обучение в нашей магистратуре», - отметил Евгений Журавлев.

Открытие VR-лаборатории в АлтГУ Мария Дубовская

Илья Згода, студент второго курса ИМИТ, был одним из первых, кто начал работать в команде VR-лаборатории.

«Работать здесь очень приятно: коллектив дружный, оборудование мощное, а условия хорошие. Чувствую большое удовольствие от процесса разработки и программирования. Здесь я на своем месте», - поделился впечатлениями Илья.

Подержать виртуальный автомат

Первым проектом, который разработали в стенах лаборатории, стал тренажер сборки и разборки стрелкового оружия – автомата Калашникова. Дмитрий Осыкин, преподаватель кафедры информатики, рассказывает, что на его создание потребовалось полгода:

«Игровая разработка значительно отличается от разработки обычного приложения. В проекте задействовано большое количество различных объектов, каждый из которых должен взаимодействовать между собой. В данном случае, детали автомата должны быть соединены друг с другом. Плюс, потребовалось время на обучение и освоение шлемов».

Тренажер собираются использовать для обучения студентов военному делу без выезда на полигон.

Открытие VR-лаборатории в АлтГУ Мария Дубовская

Второй проект был легче, на него потребовалось всего два дня. Это виртуальная экскурсия по Барнаулу и прогулка по корпусу «Л» в АлтГУ.

«Это была экспериментальная попытка сделать VR-туры и заодно проба оборудования. Сама разработка заняла всего пару дней, но потребовалось больше времени на настройку и сборку готового приложения», - рассказывает Ольга Шульга, сотрудница лаборатории.

В дальнейшем в лаборатории АлтГУ смогут создавать экскурсии по историческим и культурным местам Алтайского края и строить туристические маршруты.

«У нас уже есть запрос на сотрудничество от игровых компаний, от туристических компаний Белокурихи, а также от Института географии нашего вуза», - рассказал Дмитрий Осыкин.

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