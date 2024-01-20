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Что такое POIZON?

POIZON — китайский маркетплейс с дизайнерскими, брендовыми товарами, которые проходят проверку на оригинальность в несколько этапов. На маркетплейсе есть не только крупные бренды, но и люксовый сегмент. Причем риск получить подделку практически нулевой.

Интересно, что на сайте можно встретить русские продукты и даже настоящие автомобили.

Магазин работает с 2015 года, однако в России он стал популярен совсем недавно.