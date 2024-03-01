Права у всех, кроме учителей. В Алтайском крае взялись за повышение авторитета педагогов

На федеральном уровне в закон «Об образовании» добавили пункт в защиту учителей еще в декабре. В Алтайском крае до этой темы тоже добрались быстро, и уже на февральской сессии АКЗС честь и достоинство педагогов официально оказались под защитой.

Жалобы не только от родителей

Светлана Говорухина, министр образования и науки Алтайского края, отметила, что изменения направлены на повышение авторитета педагогической профессии. В частности, у педагогов наконец на уровне закона появилось право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности.

Речь идет о неуважительном отношении учеников к педагогу. Если вдруг ребенок нарушит или ущемит права учителя, например, обозвав его или даже ударив, тот теперь имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Жалобу должны будут рассмотреть обязательно.

Обращаться по таким вопросам к директору педагогам и раньше никто не запрещал, но многое зависело от характера руководителя, от отношения к подчиненным и в целом к ситуации в школе. В общем, в теории на жалобу могли закрыть глаза, чтобы не создавать лишних проблем и разбирательств с родителями. Сейчас так не получится.

Школа. Класс. unsplash.com

Более того, в законе прописано, что учитель может «использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов». Правда, что под этим подразумевается – непонятно. Ясно лишь то, что бить или оскорблять учеников в ответ закон точно не позволяет.

«В конституции и гражданском кодексе РФ право человека на защиту чести и доброго имени закреплено давно. Однако по факту оно почему-то не использовалось при организации учебного процесса. Все имели права, кроме педагогов», – заметила Людмила Цивилева, депутат от ЛДПР, в ходе обсуждений.

Принудительный труд?

А вот депутат от КПРФ, Андрей Чернобай, поинтересовался перспективами наказаний.

«Из трудового кодекса следует, что ребенок может работать во внеурочное время с 14 лет 2,5 часа в день, после 16 лет – 3,5 часа. А, как известно, труд создал человека. И у меня назрел вопрос: есть ли возможность в будущем рассмотреть за оскорбление чести и достоинства педагога наказание в виде исправительных работ?»

Школа. Класс. Доска. Учитель. unsplash.com

Министр образования и науки ответила категорически: о принудительных работах речи идти не может. Даже если дети позволяют себе нападки в сторону учителя.

«Что касается труда – все верно, тема трудового воспитания остро стояла перед нами. Но оно уже введено в закон: с 1 сентября в школы вернутся старые-добрые уроки труда. И все же вопросы, связанные с поведением, по большей части лежат в плоскости психологических и коммуникативных навыков. То есть в общении в детском коллективе, между педагогами и детьми, между родителями и детьми и так далее», – добавила она.

Светлана Говорухина выразила общую надежду, что, после принятия закона, хватит одной только разъяснительной и информационной работы с родителями, чтобы получить должный эффект. Мол, есть такая законодательная норма, соблюдайте, иначе может быть наказание.

Созидательное начало

В этом же законе расширили перечень индивидуальных достижений при зачислении по программам среднего профессионального образования.

Если претендентов на бюджетные места больше, чем необходимо, приоритет отдается поступающим с определенными достижениями. И теперь к ним отнесли добровольное участие в СВО в войсках нацгвардии РФ.

Обучение. unsplash.com

«Речь идет о социализации участников СВО. Они научились воевать, уехали на фронт, но, кроме войны, у них должно быть созидательное начало. И этот закон позволяет реализовать это на практике», – считает Людмила Цивилева.

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