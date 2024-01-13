Подготовьтесь заранее. Поздравления со Старым Новым годом в прозе, стихах и смс

Со Старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!



Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

Желаю в Старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.



Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!