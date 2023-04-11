Звезда народного хита «Ольга» Алина Алексеева рассказала о неожиданных поворотах в жизни своей взбалмошной героини Ленки

Фигуристая оторва с доброй душой и хитрым прищуром — именно такой большинство зрителей видят Ленку из легендарного сериала «Ольга». С понедельника на ТНТ стартовал завершающий сезон народной истории, которая запала в сердца зрителям всей России. В эксклюзивном интервью журналу «Телепарк» Алина Алексеева рассказала, что ждёт ее героиню в новом сезоне, какие эмоции у неё вызывает финальный сезон, а также как она проводит свободное от работы время.

— История народного хита «Ольга» близится к своему завершению. Какие у вас чувства в связи с этим? Будете скучать по этому проекту?

— Для меня это грустный сезон. Это прощание со зрителем, с нами прошлыми и с той реальностью, которую мы создавали и отображали на протяжении всех этих лет. Сезон впервые будет законченным по всем линиям, вопросов по финалу не будет. Но, надеюсь, завершение истории оставит светлые чувства и надежду.

«Ольга» во многом вырастила меня и как актрису, и как человека. За все эти годы мы стали настоящей семьей не только на экране, но и в жизни. Тем труднее мне даётся это расставание.

— Поделитесь, какой будет персонаж Лены в новом сезоне? Такая же яркая, взрывная или ждать кардинальных изменений?

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Лена сильно изменилась к пятому сезону по сравнению с первым. Конечно, осталась фирменная лёгкость и взбалмошность. Но в этот раз проблемы куда серьёзнее, чем раньше. Моя героиня пройдёт и через кризис материнства, и через ловушки на пути к себе, и в итоге встретит такого же фрика, как она сама.

— Довольны ли вы тем, какую сюжетную арку — от первых серий с вашим участием до последних — придумали для Лены сценаристы? Есть ли моменты в её поведении, которые вам сложно понять?

— Персонажи в ситкомах не могут проходить сложный драматический путь, они заточены в рамках своего образа и «базовых настроек». Так что я считаю, что по сравнению с типичными комедийными установками нашими сценаристами был проделан огромный путь к усложнению героев. Я не могу оценивать поступки Лены с точки зрения морали, она мне как старая знакомая, чьи выходки ты принимаешь с привычным спокойствием.

— Сериал «Ольга» получил множество профессиональных и зрительских премий. Как думаете, в чем его успех с точки зрения киноиндустрии и почему его так любят зрители?

— Мы говорим на всем понятные и знакомые темы. Мы говорим правду. Наш юмор был многопластовым и цеплял совершенно разные слои общества. И мы делали проект с большой любовью.

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Хотелось бы вам, чтобы было больше историй про женщин, главных героинь, или вам в целом не принципиальна гендерная окрашенность историй, — лишь бы они были интересными?

— Я считаю, что в нашем кинематографе не хватает женских характеров. Особенных, ярких, оригинальных. Практически всё, что мы видим, — это клишированные повторы. Современная женщина гораздо больше, чем типичная блондинка в розовом, глупая страшная подружка или уставшая от жизни мать. Но я не уверена, готово ли наше общество увидеть женщин в других амплуа: сложных и противоречивых.

— Расскажите, когда начался ваш творческий путь? В каком возрасте вы осознали, что актёрское мастерство — это ваше призвание?

— Я ничего такого не осознавала. Я танцевала бурлеск и работала пинап-моделью. Мои фотографии нашла кастинг-директор проекта «Дау» где-то в интернете. Мне было тогда 21 год. Позже я стала работать сценаристом и в актёрстве был долгий перерыв. В итоге первым проектом, который увидел свет со мной в качестве героини, стала «Ольга».

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Как вы отдыхаете в свободное от съёмок время? Возможно, у вас есть любимое хобби?

— Я очень люблю старинную архитектуру и антиквариат. Особенно мебель в стиле северного модерна. Я начала собирать её 11 лет назад, и сейчас в моей коллекции есть несколько весьма редких экспонатов. Ещё я фанат прогулок и хайкинга (ходьба пешком ради удовольствия — Прим. ред.). Как по историческим улочкам в поиске интересных зданий, так и в походе по горам.

— Вы предпочитаете активный отдых или режим «лежать на пляже и читать увлекательную книгу под зонтиком»?

— После съёмочного периода всегда требуется несколько дней «поотмокать». В эти дни я буквально ничего не делаю. Валяюсь с книжкой, много сплю, выползаю только поесть. Но в целом, как вы поняли, я поклонница исторических мест и природы. Я обожаю музеи и подводный мир. Так что для меня идеальный отдых — и на античные колонны полюбоваться, и с маской понырять.

— А если говорить про путешествия по России — где побывали в последнее время? Что особенно запомнилось? Куда хотелось бы вернуться?

— Моё любимое место — горы Хибины. Там, куда не долетает интернет и не берёт сотовая связь, где зимой полярная ночь, а летом — полярный день, где по следам можно вычислить росомаху, а потом затопить баню на берегу реки, — там я обретаю спокойствие. Каждый раз возвращаясь оттуда, я снова хочу обратно.