В шоу "Голос" наступило время драматичных "Поединков": фото с премьеры

На прошлой неделе в шоу "Голос" подошли к концу слепые прослушивания, наставники набрали свои команды и теперь наступает черед самых драматичных этапов - на выбывание.

В "Поединках", которые стартуют в эфире Первого канала 15 марта, команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте.

Среди участников есть очень авторитетные люди. Например, на кастинг пришёл Павел Мурашов, который подготавливал артистов к участию в "Евровидении", давно занимается аранжировками, а ещё помогал наставнице шоу Zivert готовить сольный гастрольный тур. Правда, к ней он не пошёл, а выбрал Антона Беляева. А вот Инстасамка, та самая которая "За деньги - да", никого не впечатлила и к ней никто не повернулся.

Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала.

Команда ZIVERT

Бучковская Анастасия (Санкт-Петербург), Кельвин Джеймс Овето (Санкт-Петербург), Акрут Мажд (Рязань), Авакян Ева (Реутов), Кормановский Анатолий (Москва), Кагермазова Карина (Москва), Сулима Алексей (Москва), Вишняков Самир (Петрозаводск), Родионов Пётр (Санкт-Петербург), Калашникова Алина (Изобильный, Ставропольский край), Ибрагимов Мурад (Пятигорск), Чусовитина Полина (Москва).

Команда Гагариной

Евтушенко Инна (Москва), Соколова Дана (Москва), Макарова Диана (Москва), Мурашова Ксения (Москва), Звездина Дарья (Красноярск), Шувалов Богдан (Санкт-Петербург), Курчич Евгений (Минск), Власенков Александр (Тула), Льорет Софья (Москва), Хакимов Фахриддин (Москва), Юсупова Эльза (Москва), Трифонов Роман (Аткарск).

Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 2024. Поединки". Пресс-служба Первого канала.

Команда Беляева

Дергилёва Эмма (Москва), Колмагоров Анатолий (Саранск), Прокуратов Олег (Москва), Садковская Анастасия (Москва), Мурашов Павел (Москва), Беспалов Даниил (Тольятти), Иванова Анна (Москва), Денисова Елизавета (Москва), Ткаченко Виолетта (Москва), Гонсалес Юнисель Мартинес (Куба), Шошиашвили Бека (Тбилиси), Яковлева Марина (Сургут).

Команда Преснякова

Новикова Вероника (Коломна), Русских Георгий (Химки), Габриелян Гор (Москва), Макурина Вита (Хабаровск), Акулов Станислав / Руссу Марианна (Тамбов), Джалавян Арсен, Новиков Александр (Сергиев Посад), Булыгин Илья (Воронеж), Паньшина Анастасия (Ростов-на-Дону), Чукова Марьяна (Москва), Зорина Ирина (Пермь), Мартынова Анастасия (Санкт-Петербург).